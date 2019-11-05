Амурчане придумают новые туристические маршруты для региона

В Амурской области появятся новые туристические маршруты. Их откроют в ходе проекта «Маршруты Приамурья». Маршруты придумают сами амурчане. Участники проекта будут ходить в походы, во время которых подготовят подробные фото- и видеоматериалы для дальнейшего продвижения туристических направлений.

Предполагается проведение водных и пешеходных походов разной сложности, рассчитанных на различные возрастные группы и степень подготовки участников.

В конце проекта будет проведена конференция школьников и молодежи «Развитие экологического туризма в Амурской области», в рамках которой будет организована стендовая фотовыставка и презентация печатного путеводителя «Маршруты Приамурья». Его передадут в образовательные учреждения области, туристические фирмы, а также в районные библиотеки и разместят в интернете.

Авторами этого проекта выступило некоммерческое партнёрство «Туристы Амура». Реализовывать его начнут летом 2020 года. «Маршруты Приамурья» вошли в число проектов-победителей второго конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию инициаторы проекта получили почти 1,5 миллиона рублей грантовой поддержки. Общая стоимость проекта составляет более 2,5 миллиона рублей. Проект направлен на развитие детского и молодежного внутреннего туризма в Амурской области.

Во втором конкурсе президентских грантов 2019 года победу одержали 14 проектов амурчан. Их тематика разная: реабилитация онкобольных, вовлечение трудных подростков в культурно-досуговую деятельность, помощь безнадзорным животным, популяризация традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, поддержка НКО. На их реализацию авторы проектов могут получить от 500 000 до 3 000 000 рублей.

В общей сложности некоммерческие организации региона получили на реализацию проектов почти 20 миллионов рублей.

Реализация проектов-победителей продлится до конца 2020 года. Уже стартовал прием заявок на первый конкурс 2020 года. Подать заявку можно до 25 ноября 2019 года на сайте президентскиегранты.рф.