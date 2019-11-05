Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной дочки

4 октября стало известно о госпитализации дочери Евы Польны и Дениса Клявера. О состоянии наследницы рассказала мама девочки.

14-летняя дочь артистов Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин была госпитализирована с приступом астмы. Вначале девочке вызвали скорую помощь, но прибывшие на место медики не смогли помочь, поэтому решено было доставить девочку в частную клинику. Сообщалось, будто Эвелин госпитализирована в критическом состоянии.

Ева Польна не смогла молчать и прокомментировала состояние Эвелин. На своей официальной страничке в Инстаграме певица опубликовала пост. «Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими». Дальше певица рассказала о том, как себя чувствует дочь.

«Чтобы прекратить поток писанины в СМИ хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!» – сообщила Ева Польна.

Не стал молчать и Денис Клявер. В своем аккаунте он продублировал пост матери Эвелин и добавил от себя: «Думаю, каждый согласится. Сейчас уже все хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку». Чтобы не продолжать обсуждения, артисты закрыли комментарии к публикациям.

О том, что у Евы Польны и Дениса Клявера есть общий ребенок, стало известно несколько лет назад. Клявер и Польна длительное время скрывали этот факт. Роман между певцами был коротким, а отцовство Клявер признал лишь спустя 5 лет после рождения дочери.