Подсчитано, сколько амурчанин может купить дизеля на зарплату
Больше всего дизельного топлива на зарплату можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе, меньше всего — в Дагестане. РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по доступности дизеля для населения. В нем они вычислили объём (литров в месяц) дизельного топлива, который можно купить на чистую среднюю зарплату.
Амурская область оказалась на 19 месте. Среднестатистический амурчанин на зарплату может купить 821 литр топлива. Уточняется, что цена дизеля на середину октября составляет 48 рублей. С начала 2019 года его стоимость снизилась на 0,5 процента.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа – лидера рейтинга – могут приобрести 1 739 литров на зарплату. Здесь топливо стоит 49 рублей 35 копеек за литр. С начала года цена выросла на 6,8 процента.
В Республике Дагестан, которая заняла самую нижнюю позицию рейтинга – 85 место, – на среднюю зарплату можно купить 504 литра дизельного топлива. Его цена – 46,24 рубля за литр. В республике она снизилась на 0,9 процента с начала года.
Полные результаты исследования о доступности дизтоплива — в инфографике издания.
Просмотров всего: 478