В Рязани установят памятник Герою Советского Союза из Амурской области Альберту Слюсарю

Депутаты Рязгордумы выступили с предложением установить памятник Герою Советского Союза, уроженцу Амурской области Альберту Слюсарю. Администрации Рязани было поручено проработать вопрос поиска участка для монумента. Вскоре на сайте мэрии стартовало голосование. Сейчас стали известные его итоги.

Свое мнение о том, где должен быть установлен памятник Герою Советского Союза Альберту Слюсарю, рязанцы высказывали с 21 по 29 октября. Всего в голосовании приняли участие 150 человек, пишет местное информагентство «МедиаРязань».

В итоге большинство голосов, а именно 77, было отдано за размещение памятника в сквере на улице Ленина около кинотеатра «Родина». 39 рязанцев предложили установить памятник около музея ВДВ или на территории десантного училища, 22 голоса — в пользу размещения монумента на площади Маргелова. 12 человек поддержали предложение установить памятник в сквере на пересечении улиц Есенина и Радищева.

Среди других вариантов, предложенных рязанцами, — сквер на площади Димитрова, сквер на пересечении улиц Горького и Введенской, Мемориальный парк, пересечение Первомайского проспекта и улицы Типанова.

Тем временем, на родине Альберта Слюсаря, в Приамурье, его именем назвали школу в селе Среднебелая. Теперь учебное заведение носит название МАОУ СОШ села Среднебелая имени Героя Советского Союза Слюсаря А.Е.

Альберт Слюсарь родился в Амурской области 10 ноября 1939 года. В 1958 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1962 году, и по личной просьбе был направлен служить в Воздушно-десантные войска. С 1981 по январь 1984 года участвовал в боевых действиях в Афганистане в должности командира 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 15 ноября 1983 года Указом президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. С 15 марта 1984 года по 17 декабря 1995 года являлся начальником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Скончался 11 ноября 2017 года.