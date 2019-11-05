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сегодня, 14:14 9

Благовещенец просит откликнуться людей, взявших на улице его деньги (видео)

Благовещенец просит откликнуться людей, взявших на улице его деньги (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео инцидента. Как сообщил инстаграм-паблик blag_dtp, люди подняли с земли чужой конверт с деньгами. Теперь тот, кто потерял конверт, просит незнакомцев вернуть деньги.

ИА «Амур.инфо» позвонило по телефону, указанному в публикации паблика. На звонок ответил мужчина, житель Благовещенска. Он на правах анонимности рассказал подробности. Все произошло в областном центре 5 ноября, в районе «Амурской строительной ярмарки», около 11:15.

«Я вышел из машины (на видео меня не видно) и выронил конверт из кармана. Он залетел под автомобиль. Пошел в магазин и обнаружил, что у меня нет с собой конверта с деньгами. Вернулся в машину, подумал, что забыл в другом [месте]. Уехал. Там тоже не нашел. Приезжаю – ничего нет, нигде не валяется, в магазине нет. По камерам давай смотреть: вышли эти двое мужчин на Toyota Kluger, он поскользнулся, а конверт уже лежал на земле. Он открыл его, посмотрел, увидел, что там деньги. В карман положил, также взял бумажки, которые выронил. Сел, и всё – они уехали», – объяснил мужчина.

Связаться с благовещенцем можно по телефону 8-924-142-90-00.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что по данному факту полицией будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1946

#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    на видео тот кто поднял конверт похоже это утаил и от своего корефана, ну

  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    Компенсация за падение... А с чего он должен деньги отдавать то ? Что упало... Кстати с руководства строительной ярмарки тоже можно стрясти сумму за лёд на территории если кто руку сломает там...

  • Сара сара

    Сара сара
    2 часа назад

    Вообщето это уже статья, утеряна не малая сумма денег

  • Сара сара

    Сара сара
    2 часа назад

    Вообщето это уже статья, утеряна не малая сумма денег, не вернул владельцу считай украл

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Лучше бы вернул добровольно...

  • Свинина

    Свинина
    1 час назад

    Сара сара

    Вообщето это уже статья,



    угу

    на Амуринфо

  • Бугемон

    Бугемон
    1 час назад

    поднял чувак конверт, в конверте было 500 р. И не важно сколько их было там на самом деле, как говорится, попробуйте докажите)) Это вам не ФЭС в телевизоре!!

  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Сара сара

    Вообщето это уже статья, утеряна не малая сумма денег, не вернул владельцу считай украл



    Можно узнать ,что за статья то ? 158 кража ? или 161 грабеж ? Вы если на улице 1000 рублей к примеру найдете, поднимать их не будете,статья же ...

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    КанзаС

    Сара сара

    Вообщето это уже статья, утеряна не малая сумма денег, не вернул владельцу считай украл



    Можно узнать ,что за статья то ? 158 кража ? или 161 грабеж ? Вы если на улице 1000 рублей к примеру найдете, поднимать их не будете,статья же ...



    Кража - тайное хищение...



    Грабёж - открытое хищение...



    Как-то так.



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