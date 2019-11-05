Благовещенец просит откликнуться людей, взявших на улице его деньги (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео инцидента. Как сообщил инстаграм-паблик blag_dtp, люди подняли с земли чужой конверт с деньгами. Теперь тот, кто потерял конверт, просит незнакомцев вернуть деньги.

ИА «Амур.инфо» позвонило по телефону, указанному в публикации паблика. На звонок ответил мужчина, житель Благовещенска. Он на правах анонимности рассказал подробности. Все произошло в областном центре 5 ноября, в районе «Амурской строительной ярмарки», около 11:15.

«Я вышел из машины (на видео меня не видно) и выронил конверт из кармана. Он залетел под автомобиль. Пошел в магазин и обнаружил, что у меня нет с собой конверта с деньгами. Вернулся в машину, подумал, что забыл в другом [месте]. Уехал. Там тоже не нашел. Приезжаю – ничего нет, нигде не валяется, в магазине нет. По камерам давай смотреть: вышли эти двое мужчин на Toyota Kluger, он поскользнулся, а конверт уже лежал на земле. Он открыл его, посмотрел, увидел, что там деньги. В карман положил, также взял бумажки, которые выронил. Сел, и всё – они уехали», – объяснил мужчина.

Связаться с благовещенцем можно по телефону 8-924-142-90-00.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что по данному факту полицией будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/blag_dtp