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Экс-ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой

Экс-ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой
Фото: instagram.com/_d_panenkova/?hl=ru

Фигуристка Дарья Паненкова раскритиковала выступление спортсменки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France. За это она получила множество негативных комментариев в Инстаграме.

Фигуристка в интервью YouTube-каналу заявила, что Загитова исполнила тройной лутц с неверного ребра в короткой программе Гран-при. «Это можно переделать, это желание человека. У меня тоже были ребра на лутце, со временем это прошло», – отметила она.

Поклонники Загитовой посчитали, что фигуристка не должна была критиковать олимпийскую чемпионку. «Еще одна страшно завистливая девочка», «Даша, ты своими руками поставила жирный крест на карьере...», «Думать надо, когда рот открываешь свой поганый», «Ты в подметки Алине не годишься, тебе ли комментировать», – написали Паненковой в комментариях. После обрушившейся волны негатива Дарья удалила фотографии, выложенные до 2017 года в Инстаграме.

На третьем этапе Гран-при Загитова заняла второе место, первое место взяла россиянка Алена Косторная.

До сезона 2018/2019 Паненкова тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Ее наивысшим достижением является первое место на этапе юниорского Гран-при в сезоне-2017/2018, сообщает «Лента.ру».

Перед началом прошлого сезона Дарья Паненкова ушла от Тутберидзе и перешла к Анне Царевой. Выйдя из юниоров, она неудачно выступила на чемпионате России, заняв там последнее место.

После инцидента Загитова отписалась от раскритиковавшей ее спортсменки. Ранее олимпийская чемпионка была подписана на два аккаунта Паненковой, но теперь в подписках этих аккаунтов нет.

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