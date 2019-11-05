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5ноября
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В ДФО мальчик и девочка утонули в овраге

В ДФО мальчик и девочка утонули в овраге
Фото: pixabay.com

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти двух детей. 5 ноября в наполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское Спасского района обнаружили тела 7-летнего мальчика и 3-летней девочки.

По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам).

На месте происшествия проведен осмотр. По предварительным данным причиной смерти детей стало утопление. Следствием установлено, что дети пропали вечером 4 ноября. Незамедлительно были организованы поиски, в результате которых тела детей были обнаружены в овраге с водой. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в целях дачи правовой оценки действиям органов профилактики организовано проведение процессуальной проверки по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ.

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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