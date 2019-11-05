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По факту ДТП в Магдагачинском районе возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в Магдагачинском районе возбуждено уголовное дело
Фото: amur.info

В Магдагачинском районе Амурской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По предварительным данным, 21-летний водитель во время движения не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась. Женщина-пассажир получила травмы, не совместимые с жизнью.

Авария произошла 4 ноября в 16:20. Женщина 1970 года рождения скончалась на месте происшествия.

Следователь отдела МВД России по Магдагачинскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщает амурское управление МВД, проводится расследование.

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#ДТП #происшествия

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