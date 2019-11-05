В Благовещенске второй раз за осень подорожал бензин

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске второй раз за осень выросли цены на топливо. Скачок зафиксирован на некоторых автозаправочных станциях города. Так, АИ-92 на АЗС ННК подорожал на 1,06 рубля, АИ-95 – на 25 копеек, а дизель – на 1 рубль 65 копеек за литр. Ощутимее всего поднялась стоимость дизельного топлива.

На заправках Роснефти рост цен не столь значительный. Например, цена на АИ-92 выросла на 20 копеек, АИ-95 – на 25 копеек, ДТ – на 1,65 рубля за литр. На АЗС ДНК повысилась цена только на дизтопливо – 1 рубль 65 копеек, цены на АИ-92, АИ-95, АИ 98 остались на уровне сентября этого года.

АЗС ННК: АИ-92 – 44,31 рубля, АИ-95 – 46,04 рубля, ДТ – 49,65 рубля.

АЗС Роснефть: АИ-92 – 43,45 рубля, АИ-95 – 46 рублей, ДТ – 49,65 рубля.

АЗС ДНК: АИ-92 – 42,50 рубля, АИ-95 – 45 рублей, АИ 98 – 47,30 рубля, ДТ – 49,65 рублей.

Также сообщается о росте цен на топливо в Приморье и Хабаровском крае. «Повышение стоимости бензина замечено на некоторых приморских заправках. Наблюдается пока лишь на сети заправок ННК», – пишет один из пабликов Приморского края.

«В Хабаровске вновь выросли цены на бензин. Очередное подорожание коснулось заправок ННК-Хабаровскнефтепродукт. В среднем стоимость топлива поднялась на 25 копеек. Стоимость топлива увеличивается в Хабаровске 6-й раз за год. Теперь на ННК-Хабаровскнефтепродукт АИ-92 стоит уже 43,45; АИ-95 – 45,33; АИ-98 – 46,24. На Роснефти пока не торопятся увеличивать цены. АИ-92 по-прежнему предлагают за 43,25; АИ-95 – 45,05; АИ-98 – 45,95», – пишет khabara_ru.

Последнее повышение цен в Благовещенске было зафиксировано в сентябре 2019 года. Тогда Амур.инфо сообщало, что цены на топливо поднялись почти синхронно на заправках ННК и Роснефти – на 25 копеек за литр.

Ранее сообщалось, что скачок мировых цен на сырье не должен вызвать удорожания бензина и дизеля в России. Так посчитали опрошенные эксперты. По информации Российского топливного союза, между правительством РФ и нефтяными компаниями существует неофициальное соглашение: рост розничных цен на бензин в 2019 году не превысит инфляции. Эта договоренность остается в силе и после того, как в июле завершило действие соглашения о заморозке оптовых цен на топливо.

Фото: АИ «Амур.инфо» / Василий Романенков