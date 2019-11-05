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5ноября
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сегодня, 12:16 11

В Благовещенске второй раз за осень подорожал бензин

В Благовещенске второй раз за осень подорожал бензин
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске второй раз за осень выросли цены на топливо. Скачок зафиксирован на некоторых автозаправочных станциях города. Так, АИ-92 на АЗС ННК подорожал на 1,06 рубля, АИ-95 – на 25 копеек, а дизель – на 1 рубль 65 копеек за литр. Ощутимее всего поднялась стоимость дизельного топлива.

На заправках Роснефти рост цен не столь значительный. Например, цена на АИ-92 выросла на 20 копеек, АИ-95 – на 25 копеек, ДТ – на 1,65 рубля за литр. На АЗС ДНК повысилась цена только на дизтопливо – 1 рубль 65 копеек, цены на АИ-92, АИ-95, АИ 98 остались на уровне сентября этого года.

АЗС ННК: АИ-92 – 44,31 рубля, АИ-95 – 46,04 рубля, ДТ – 49,65 рубля.

АЗС Роснефть: АИ-92 – 43,45 рубля, АИ-95 – 46 рублей, ДТ – 49,65 рубля.

АЗС ДНК: АИ-92 – 42,50 рубля, АИ-95 – 45 рублей, АИ 98 – 47,30 рубля, ДТ – 49,65 рублей.

Также сообщается о росте цен на топливо в Приморье и Хабаровском крае. «Повышение стоимости бензина замечено на некоторых приморских заправках. Наблюдается пока лишь на сети заправок ННК», – пишет один из пабликов Приморского края.

«В Хабаровске вновь выросли цены на бензин. Очередное подорожание коснулось заправок ННК-Хабаровскнефтепродукт. В среднем стоимость топлива поднялась на 25 копеек. Стоимость топлива увеличивается в Хабаровске 6-й раз за год. Теперь на ННК-Хабаровскнефтепродукт АИ-92 стоит уже 43,45; АИ-95 – 45,33; АИ-98 – 46,24. На Роснефти пока не торопятся увеличивать цены. АИ-92 по-прежнему предлагают за 43,25; АИ-95 – 45,05; АИ-98 – 45,95», – пишет khabara_ru.

Последнее повышение цен в Благовещенске было зафиксировано в сентябре 2019 года. Тогда Амур.инфо сообщало, что цены на топливо поднялись почти синхронно на заправках ННК и Роснефти – на 25 копеек за литр.

Ранее сообщалось, что скачок мировых цен на сырье не должен вызвать удорожания бензина и дизеля в России. Так посчитали опрошенные эксперты. По информации Российского топливного союза, между правительством РФ и нефтяными компаниями существует неофициальное соглашение: рост розничных цен на бензин в 2019 году не превысит инфляции. Эта договоренность остается в силе и после того, как в июле завершило действие соглашения о заморозке оптовых цен на топливо.

Фото: АИ «Амур.инфо» / Василий Романенков

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#бензин #Дальний Восток #цены

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Вот поэтому продал свой авто три года назад, чтобы не кормить этих...

  • Таранов

    Таранов
    22 минуты назад

    Вот те дурочки которые ходили голосовать за Путина в том году, вы о чём вообще думали

  • ay

    ay
    20 минут назад

    О величии страны, конечно же. Вон и армию Путин поднял. Да.

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    17 минут назад

    А где наш гарант то??? Отпустили цены! Да и когда еще соглашение было в действии, ННК поднимал цену, а теперь то ваще всем наплевать!

  • Хратум Ферганов

    Хратум Ферганов
    16 минут назад

    за что голосовали то и получили

  • Рив Норин

    Рив Норин
    16 минут назад

    ayО величии страны, конечно же. Вон и армию Путин поднял. Да.


    И о пенсии с НДСом. Он же перед выборами всегда белый и пушистый, а после выборов, такое ощущение, что страной правит или Трамп или Обама или вместе оба.

  • alex 3

    alex 3
    14 минут назад

    а когда нибудь снижаться начнёт?

  • Victrix

    Victrix
    13 минут назад

    Зато, ..... мы делаем ракеты

    И перекрыли Енисей,

    А также в области балета

    Мы впереди .... планеты всей!

    (с)

  • Stat

    Stat
    13 минут назад

    Не только в Благовещенске,а во всей области цени выросли. Когда нажруться уже,упыри. На кол их,на осиновый...

  • Stat

    Stat
    12 минут назад

    Следующий сюрприз- повышение цен на проезд и на продукты....

  • ay

    ay
    7 минут назад

    alex 3

    а когда нибудь снижаться начнёт?



    Что-нибудь да снизится. Качество жизни, уровень доходов простого люда и т.д.

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