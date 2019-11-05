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сегодня, 12:12 1

Люди встретили на трассе в Амурской области стаю волков (видео)

Люди встретили на трассе в Амурской области стаю волков (видео)
Фото: кадр видео

На видеохостинге YouTube появилось видео, снятое, как сообщил опубликовавший ролик пользователь, в Амурской области. Люди, проезжая на машине по одной из трасс, встретили стаю волков.

На первых кадрах видно, что серый хищник бежит по проезжей части. Затем волки некоторое время следовали возле дороги, а в дальнейшем – отошли от трассы подальше.

В марте 2019 года Амур.инфо сообщало, что в Амурской области растет численность волков. По данным 2018 года, в регионеих насчитывалось 4 125. В октябре сообщалось, что в Приамурье будут увеличены расходы на регулирование численности волков.

В 2019 году в Амурской области был случай нападения волка на людей и животных селе Нижняя Ильиновка Михайловского района. Тогда пострадали четыре человека. Хищник оказался бешеным.

Просмотров всего: 1788

#животные #природа

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Комментарии
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  • переменка

    переменка
    56 минут назад

    Да не в нашей области это снято.

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