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5ноября
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сегодня, 11:40 0

Амурские рукопашники завоевали путевки на чемпионат России

Амурские рукопашники завоевали путевки на чемпионат России
Фото: instagram.com/minsport28

В Хабаровске состоялся чемпионат Дальнего Востока по рукопашному бою среди мужчин и женщин. В соревновании приняли участие пять субъектов ДФО. За спортивные трофеи боролись порядка 70 лучших спортсменов-дальневосточников, в том числе амурчане.

Завоевать награды удалось четверым представителям Амурской области. По итогам поединков в категории 90 килограммов первое место занял Захар Михайлов. На втором среди спортсменов категории 55 килограммов оказался Андраник Абаджян. Золото в разделе «Самооборона» в возрастной категории 36-45 лет взял Алексей Тучик. Денис Тепляков был отмечен специальным призом «За волю к победе».

По итогам турнира Приамурье заняло третье командное место. На первом – Хабаровский край, серебро – у Приморья. Победители и призеры соревнований получили право представлять ДФО на чемпионате России, который пройдет в декабре в городе Орел, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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#Дальний Восток #спорт

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