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5ноября
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сегодня, 11:34 3

Проезд на поездах дальнего следования для участников и инвалидов войны будет бесплатным

Проезд на поездах дальнего следования для участников и инвалидов войны будет бесплатным
Фото: pixabay.com

В канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» принял решение об обеспечении с 2020 года безлимитного бесплатного проезда поездами дальнего следования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Раньше льготу вводили ежегодно, сейчас акцию сделали бессрочной.

На поезда отправлением с 1 января 2020 года уже сегодня можно оформить безденежный билет в вагоны купе, СВ, люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении, при этом количество поездок не ограничено.

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Безденежный билет оформляется в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов войны и сопровождающего их лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе, постельное белье) и питание. сообщает амурский минтранс.

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#транспорт #финансы #цены

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Чистейший популизм! (((

  • тт

    тт
    1 час назад

    А для участников Куликовской битвы никаких акций нет?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    тт

    А для участников Куликовской битвы никаких акций нет?



    Есть!



    Но только по предъявлению удостоверения участника, заверенного печатью великого князя Дмитрия. )



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