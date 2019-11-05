Благовещенск 1969 года: как молодых мам встречали из роддома

В распоряжение редакции Альфа ТВ попал майский выпуск киножурнала «Дальний Восток» 1969 года. Студия располагалась в Хабаровске. Выпуск № 17 был посвящен жизни в Приамурье. Один из его эпизодов снят возле благовещенского роддома. В те годы он располагался по адресу: Краснофлотская, 135.

Это здание было построено в 1890-е годы. Оно принадлежало купцу, владельцу кирпичного завода и пароходовладельцу, гласному городской думы – Анисиму Лукьянову. В 1923 году здание национализировали. Впоследствии в нем находились различные учреждения, в том числе городской роддом.

Просмотров всего: 1337

#дети #история

распечатать

Виктория Сытенко