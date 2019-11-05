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5ноября
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сегодня, 11:30 5

Благовещенск 1969 года: как молодых мам встречали из роддома

Благовещенск 1969 года: как молодых мам встречали из роддома

В распоряжение редакции Альфа ТВ попал майский выпуск киножурнала «Дальний Восток» 1969 года. Студия располагалась в Хабаровске. Выпуск № 17 был посвящен жизни в Приамурье. Один из его эпизодов снят возле благовещенского роддома. В те годы он располагался по адресу: Краснофлотская, 135.

Это здание было построено в 1890-е годы. Оно принадлежало купцу, владельцу кирпичного завода и пароходовладельцу, гласному городской думы – Анисиму Лукьянову. В 1923 году здание национализировали. Впоследствии в нем находились различные учреждения, в том числе городской роддом.

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#дети #история

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Ну рассказывайте кого повезли на такси.

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Вот! А говорят раньше хорошо жили))) Май месяц, а все в зимней одежде))) И сосны карликовые)))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Я тоже тут родился..Только ничего не помню))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~В те годы он располагался по адресу: Краснофлотская, 135.



    А сейчас там что?

  • Mainer

    Mainer
    8 минут назад

    Max412

    Вот! А говорят раньше хорошо жили))) Май месяц, а все в зимней одежде))) И сосны карликовые)))



    И денег на мобильных у них не было - вона как немтуют! :-)

    Без детского кресла маленького перевозят! Нарушение.

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