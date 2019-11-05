Водителей планируют штрафовать за превышение скорости до 20 километров в час

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«МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», – сказали в МВД.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 2 декабря проработать вопрос о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 километров в час. Поручение было дано Министерству внутренних дел по итогам состоявшегося 16 октября в Екатеринбурге совещания о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Этот вопрос не в первый раз обсуждают в кабинете министров. Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручала МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час. В настоящее время нарушение скоростного лимита до 20 километров в час не штрафуется. В Минтрансе в апреле заявляли, что поддерживают установление административного штрафа в 500 рублей за такое нарушение правил дорожного движения.

Помимо этого, Госавтоинспекция предлагала увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 километров в час с 500 до 3 тысяч рублей и лишить систематических нарушителей правил дорожного движения возможности оплатить штраф с 50%-й скидкой.