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5ноября
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сегодня, 11:33 4

Водителей планируют штрафовать за превышение скорости до 20 километров в час

Водителей планируют штрафовать за превышение скорости до 20 километров в час
Фото: pixabay.com

МВД России дополнительно проработает вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 километров в час. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.

«МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», – сказали в МВД.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 2 декабря проработать вопрос о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 километров в час. Поручение было дано Министерству внутренних дел по итогам состоявшегося 16 октября в Екатеринбурге совещания о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Этот вопрос не в первый раз обсуждают в кабинете министров. Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручала МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час. В настоящее время нарушение скоростного лимита до 20 километров в час не штрафуется. В Минтрансе в апреле заявляли, что поддерживают установление административного штрафа в 500 рублей за такое нарушение правил дорожного движения.

Помимо этого, Госавтоинспекция предлагала увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 километров в час с 500 до 3 тысяч рублей и лишить систематических нарушителей правил дорожного движения возможности оплатить штраф с 50%-й скидкой.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    54 минуты назад

    Штрафов маловато собирают, видимо

  • Oldlord

    Oldlord
    53 минуты назад

    Давно пора!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    8 минут назад

    Сегодня утром рассказывали как эффективно приставы штрафы собирают с помощью сотрудников ГИБДД, машины на штрафстоянки забирают, как планируют ходить по дворам с целью выявления автомобилей должников.

    В бюджете видно денег мало.

    Штрафы за курение на балконе не в состоянии пополнить видимо бюджет.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 минута назад

    Gorojanka

    Сегодня утром рассказывали как эффективно приставы штрафы собирают с помощью сотрудников ГИБДД, машины на штрафстоянки забирают, как планируют ходить по дворам с целью выявления автомобилей должников. В бюджете видно денег мало. Штрафы за курение на балконе не в состоянии пополнить видимо бюджет.



    А вы не кормите приставов - не нарушайте! )



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