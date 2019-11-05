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В Белогорске школьникам рассказали о важности праздника 4 ноября

В Белогорске школьникам рассказали о важности праздника 4 ноября

Акцию «Мы едины!» провели в Белогорске ко Дню народного единства. В праздничном мероприятии у памятника Вежливому солдату приняли участие более 200 школьников. Инициатором и организатором акции выступил молодежный парламент Белогорска при поддержке комитета по образованию и делам молодежи.

Открыли мероприятие показательным выступлением барабанщики гимназии № 1. После прозвучал гимн Российской Федерации. Собравшимся рассказали о важности и истории праздника.

«День народного единства – праздник мира, дружбы и единения всех народов России. В разные годы этот день носил разные названия, но все же суть этой даты неизменна, – рассказала начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе Татьяна Руденкина. – Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Нынешней молодежи нужно помнить и чтить своих героев. Считаю, что подобные акции воспитывают в детях чувство патриотизма, гуманного отношения к окружающему миру и любовь к родному краю».

Участники акции вспомнили тех, кто в трудное для страны время проявил свою гражданственность, беззаветную любовь к отечеству, доблесть и героизм. Над головой школьники из рук в руки передавали глобус, как символ мира и единства.

В завершение мероприятия выступили юнармейцы. А учащиеся школы № 17 показали массовую постановку с триколором. Волонтеры в этот день раздавали прохожим в Белогорске листовки “В единении наша сила” с кратким описанием истории праздника.

День народного единства в России отмечается с 2005 года, напоминает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #праздники

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Гигантский триколор, флешмобы, дегустации: в Приамурье отметили День народного единства
Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Молодежный парламент. Вроде молодые,а уже маразм.

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Этот "праздник" - перевертыш. Символ лживости и лицемерия нынешней власти, лидеры которой предали страну, в которой выросли, и продают свой народ за "30 серебрянников" Зрелые люди знают, что он введен взамен "7 ноября". О каком будущем и единении в этой стране можно говорить, если подрастающее поколение воспитывается на лжи и отрицании новой истории своей страны?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Про важность 7 ноября никто не напомнит школьникам? Или "белякам" в этом не заинтересованы?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    В СССР было 15 республик и 300 млн.человек. Сейчас население в два раза меньше. Со всеми бывшими республиками на ножах. СНГ похерили.

    Мало по телеку вечерних эМов, так они ещё решили утренних эМов детям показать.

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад

    Сомнительная ценность праздника...

    Где там единение "великого русского народа"?

    Те кто живёт за Уралом от Москвы с ними были? Нет!

    А тут проживает почти половина народностей от РФ.

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    Важность этого праздника для правителей в том, что он заставляет забыть 7 ноября - день Великой октябрьской социалистической революции!

    А для простого народа он даёт "лишний" выходной.

    И то не всем.

  • Noir

    Noir
    8 минут назад

    Ну ладно, не 7 ноября, так 4 ноября. А с другой стороны, не сидят ли опять иностранные интервенты в Кремле?

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