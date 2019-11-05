В Белогорске школьникам рассказали о важности праздника 4 ноября

Акцию «Мы едины!» провели в Белогорске ко Дню народного единства. В праздничном мероприятии у памятника Вежливому солдату приняли участие более 200 школьников. Инициатором и организатором акции выступил молодежный парламент Белогорска при поддержке комитета по образованию и делам молодежи.

Открыли мероприятие показательным выступлением барабанщики гимназии № 1. После прозвучал гимн Российской Федерации. Собравшимся рассказали о важности и истории праздника.

«День народного единства – праздник мира, дружбы и единения всех народов России. В разные годы этот день носил разные названия, но все же суть этой даты неизменна, – рассказала начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе Татьяна Руденкина. – Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Нынешней молодежи нужно помнить и чтить своих героев. Считаю, что подобные акции воспитывают в детях чувство патриотизма, гуманного отношения к окружающему миру и любовь к родному краю».

Участники акции вспомнили тех, кто в трудное для страны время проявил свою гражданственность, беззаветную любовь к отечеству, доблесть и героизм. Над головой школьники из рук в руки передавали глобус, как символ мира и единства.

В завершение мероприятия выступили юнармейцы. А учащиеся школы № 17 показали массовую постановку с триколором. Волонтеры в этот день раздавали прохожим в Белогорске листовки “В единении наша сила” с кратким описанием истории праздника.

День народного единства в России отмечается с 2005 года, напоминает пресс-служба администрации Белогорска.