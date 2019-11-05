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Дальневосточнику удалось вырвать дочерей у шведской ювенальной юстиции

Дальневосточнику удалось вырвать дочерей у шведской ювенальной юстиции
Фото: www.1tv.ru

Гражданин РФ, житель Хабаровска Денис Лисов, который вывез трех дочерей из Швеции, благополучно вернулся на родину через Польшу. В Швецию с Дальнего Востока семья переехала несколько лет назад. Там супругу Лисова госпитализировали с подозрением на шизофрению, а девочек изъяла социальная служба.

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из родного Хабаровска за лучшей жизнью. Там у них родились ещё две девочки. Денису приходилось много работать, и с семьей он бывал только на выходных. В это время его супруга медленно сходила с ума — она погружалась в депрессию и становилась агрессивной. В сентябре 2017 года супругу Лисова насильственно госпитализировали с подозрением на шизофрению, а детей изъяли сотрудники соцслужбы.

С правовым статусом у Лисовых тоже не все было в порядке, вид на жительство они так и не получили. В итоге шведская ювенальная юстиция отдала троих детей на воспитание в приемную семью.

Этой семьей оказались беженцы из Ливана — поженившиеся двоюродные брат и сестра, которые давно осели в Швеции и прошли обучение на замещающую семью. Они не были яростными приверженцами ислама, однако дети все равно чувствовали себя некомфортно, пишет Regnum.ru.

Лисову пришлось развестись с супругой, так как ей по шведским законам никогда бы не вернули детей. Он пытался получить вид на жительство, обзавестись жильем и официальной работой. Однако в социальных службах ему намекнули, что вопрос о возвращении ему детей будет решаться, скорее всего, уже после их совершеннолетия.

Когда Лисов понял, что детей ему не вернуть, то решился на побег. Он забрал детей у опекунов и на пароме добрался до Польши. В Варшаве он готовился сесть на самолет, но там их задержали — дети уже были объявлены в розыск.

Лисову повезло, что он попал в Польшу — страну наиболее консервативную по меркам Евросоюза в плане семейной политики. В Швеции против Лисова возбудили уголовное дело и выдали ордер на его арест. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Однако власти Польши после некоторых колебаний все же выпустили Лисова в Россию. Лисов официально не был лишен родительских прав, и это тоже сыграло роль.

Лисов заявил, что после потрясений, которые им пришлось пережить, он рад вернуться в Россию. И поблагодарил всех, кто помогал и поддерживал семью в трудный момент.

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#Дальний Восток #дети

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    34 минуты назад

    нелегал,да еще и 7 лет без официального трудоустройства,чего он ожидал,жена с приветом но рожать не прекращает - бонусом)) походу он и сам не вполне адекватно воспринимает действительность

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