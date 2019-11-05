В Приморье амурский тигр напал на охотника

Амурский тигр напал на охотника в Приморском крае. Случилось это в лесу на территории охотхозяйства рядом с селом Кроуновка. Мужчина охотился в этой местности. Все необходимые документы для охоты у него имелись, оружие зарегистрировано в установленном порядке.

Как пишет «Комсомольская правда», внезапно в лесу на мужчину набросился тигр. Зверь убежал только тогда, когда человек произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.

«Сотрудниками отдела МВД России по Уссурийску проводится доследственная проверка по факту инцидента, связанного с нападением тигра на человека в лесной местности на территории охотхозяйства недалеко от села Кроуновка», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Раненого охотника госпитализировали. «Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Он получил рваные раны бедра и конечностей. Пострадавшему сделана операция», – сообщили в центральной городской больнице Уссурийска, сообщает «Вести: Приморье».

Сотрудники полиции намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего.