Белогорские единороссы победили КПРФ и ЛДПР

4 ноября в Белогорске разыграли Кубок народного единства. Соревнования по мини-футболу среди представителей политических партий инициировал глава города Станислав Мелюков. Подобные спортивные встречи проводятся с 2015 года.

Традиционно Кубок открылся гимном России и поднятием государственного флага. Поболеть за свои команды в физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Солнечникова пришли более сотни болельщиков. Участниками Кубка стали члены и сторонники партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Матчи среди 7 команд прошли в двух подгруппах.

«Кубок проводим уже в пятый раз, и впервые он прошёл на площадке ФОКа, – говорит начальник управления по физкультуре и спорту Ольга Саяпина. – В этом году очень активно заявились политические партии. К нам присоединились Белогорский район, Селемджинский и Свободненский районы. Единожды Кубок уезжал в Благовещенск с представителями партии “Родина”. Сегодня Кубок остался в Белогорске. Спорт вне политики. Считаю, что победили сильнейшие».

По итогам соревнований по мини-футболу среди политических партий I место заняла белогорская команда местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». II место у команды отделения Белогорского района партии «Единая Россия» и III место заняли сторонники всероссийской политической партии «Единая Россия» – «МЭЗ Амурский».

Команду-победителя наградили переходящим Кубком народного единства по мини-футболу, дипломом и ценным подарком. Участников команд наградили медалями и сувенирной продукцией с символикой Белогорска. Кстати, годом ранее переходящий кубок также завоевывала партия «Единая Россия».

«Спасибо за игру, она была классная. Длилась 6 часов. Мне очень приятно сегодня поздравить всех болельщиков и спортсменов с Днем народного единства, – обратилась к собравшимся председатель Белогорского горсовета Виктория Гратий. – Огромное спасибо за то, что откликнулись на нашу инициативу. Желаю всем счастья, здоровья, успехов, еще раз спасибо за зрелищный футбол».

«Игра была замечательная. Приятно было играть в День народного единства. Команды старались, выкладывались, боролись за победу изо всех сил. Соперники на соревнованиях были сильные. Спорт объединяет», – приводит слова капитана футбольной команды от Белогорского отделения «Единой России» Сергея Мухина пресс-служба администрации Белогорска.