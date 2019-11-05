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5ноября
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сегодня, 10:52 14

Белогорские единороссы победили КПРФ и ЛДПР

Белогорские единороссы победили КПРФ и ЛДПР

4 ноября в Белогорске разыграли Кубок народного единства. Соревнования по мини-футболу среди представителей политических партий инициировал глава города Станислав Мелюков. Подобные спортивные встречи проводятся с 2015 года.

Традиционно Кубок открылся гимном России и поднятием государственного флага. Поболеть за свои команды в физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Солнечникова пришли более сотни болельщиков. Участниками Кубка стали члены и сторонники партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Матчи среди 7 команд прошли в двух подгруппах.

«Кубок проводим уже в пятый раз, и впервые он прошёл на площадке ФОКа, – говорит начальник управления по физкультуре и спорту Ольга Саяпина. – В этом году очень активно заявились политические партии. К нам присоединились Белогорский район, Селемджинский и Свободненский районы. Единожды Кубок уезжал в Благовещенск с представителями партии “Родина”. Сегодня Кубок остался в Белогорске. Спорт вне политики. Считаю, что победили сильнейшие».

По итогам соревнований по мини-футболу среди политических партий I место заняла белогорская команда местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». II место у команды отделения Белогорского района партии «Единая Россия» и III место заняли сторонники всероссийской политической партии «Единая Россия» – «МЭЗ Амурский».

Команду-победителя наградили переходящим Кубком народного единства по мини-футболу, дипломом и ценным подарком. Участников команд наградили медалями и сувенирной продукцией с символикой Белогорска. Кстати, годом ранее переходящий кубок также завоевывала партия «Единая Россия».

«Спасибо за игру, она была классная. Длилась 6 часов. Мне очень приятно сегодня поздравить всех болельщиков и спортсменов с Днем народного единства, – обратилась к собравшимся председатель Белогорского горсовета Виктория Гратий. – Огромное спасибо за то, что откликнулись на нашу инициативу. Желаю всем счастья, здоровья, успехов, еще раз спасибо за зрелищный футбол».

«Игра была замечательная. Приятно было играть в День народного единства. Команды старались, выкладывались, боролись за победу изо всех сил. Соперники на соревнованиях были сильные. Спорт объединяет», – приводит слова капитана футбольной команды от Белогорского отделения «Единой России» Сергея Мухина пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #партии #спорт #футбол

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Гыг, думаешь они и на соревах за пятихатку подкупили футбольный мяч.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    Матум Форганови заголовок ангажированный-не про спорт


    Нормальный заголовок. ЕдРоссы в очередный раз указали лдпрасам и коммунякам их место. Если только они, как всегда, не подыгрывали своим "хозяевам", угу... ))

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Матум Форганов бывший Фатум Морганов и + куча ников,

    вы не только в местной политике неудачники, но и в спорте ничего не можете...

    Штанга подыгрывала вашим противникам, как в "Старике Хоттабыче"?

  • dance

    dance
    1 час назад

    Плохим танцорам вечно что-то мешает.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    1 час назад

    Матум Форганов

    ВМ бы бы хорошо смотрелись в 1937 году



    Это год, в котором Сталин лично уничтожил триллиарды соотечественников?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Матум Форгановнет-взяли к себе профессионалов


    Что вам мешает взять профессионалов и в спортивную команду и в политическую партию. При этом выгнав всех бездарей, рукожопов и инстаграм-пиарщиков.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Матум Форгановденях нет на подкуп


    Ваша партия получает в год по миллиарду из бюджета. И это только официально. А ещё есть спонсоры и интересанты.

    Неужели Жирик такой жмот?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Матум Форганов

    денях нет на подкуп



    А теперь расскажи нам, как побеждает большинство. )))



  • dance

    dance
    1 час назад

    Матум Форгановданса-вам ли об это не знать-спизиалистка


    Опять у тебя какие-то бредовые фантазии.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Матум Форгановэти деньги идут на помощь обездоленным-на пиар денях НЕТ


    Это ты про Лебедева наверное сказанул.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Матум Форганов

    эти деньги идут на помощь обездоленным-



    На помощь трёхкопеечным что ли?



    ~~на пиар денях НЕТ



    Так ты зря тут стараешься?

    Кстати, любопытно было бы узнать составы команд. )

  • dance

    dance
    1 час назад

    Матум Форгановденях нет на подкуп


    Это всё потому, что вы не смотрите видеоролики депутата областного заксобрания, ведь только он знает секрет "что такое деньги и откуда они берутся" . А вот смотрели бы, вникали, осознавали - деньги были бы

  • dance

    dance
    1 час назад

    Матум Форгановданса идите уже работать-с бабами не связываюсь


    А чо так? Предпочтения другие? Вот это внезапно.

  • dobry

    dobry
    11 минут назад

    Выиграли так,как они обычно выигрывают выборы? Ха-ха.

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