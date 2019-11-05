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сегодня, 11:03 0

Севшую на мель возле Благовещенска баржу спасли

Севшую на мель возле Благовещенска баржу спасли
Фото: instagram.com/blaga_hot

История с китайской грузовой баржей, которая с перегрузом села на мель возле Благовещенска, закончилась благополучно. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службах мэрии и ПУ ФСБ России по Амурской области.

4 ноября в 19:30 граждане КНР завершили работу по перемещению груза баржи – сои – на другое судно. Баржа благополучно пришвартовалась к берегу.

«Мы свою помощь предлагали, они отказались изначально. Сказали, что справятся своими силами», – отметили в пресс-службе ПУ ФСБ.

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#Китай #происшествия #транспорт

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