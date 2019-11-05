В Благовещенске вынесли приговор мошенникам, инсценировавшим ДТП

В Благовещенске осуждены мужчины, занимавшиеся мошенничеством в сфере автострахования. На их счету несколько инсценированных ДТП. Сумма ущерба от мошеннических действий горожан составила больше 600 тысяч рублей.

Как сообщает Благовещенский городской суд, в начале сентября 2016 года двое благовещенцев по предварительной договорённости инсценировали ДТП в районе торгового центра на улице Пионерской между автомобилями Toyota Corolla и Toyota Funcargo. Один из них был признан сотрудниками ГИБДД виновником ДТП. Позже страховая компания выплатила деньги за пострадавший автомобиль – 95 414 рублей.

Кроме того, в феврале 2017 года один из участников вышеуказанного ДТП вступил в сговор с другим горожанином и еще двумя неустановленными следствием лицами. Они инсценировали ДТП на улице Центральной села Чигири Благовещенского района между автомобилями Toyota Progress и Renault Logan. Позже страховой компанией были выплачены 198 000 рублей «пострадавшему» лицу.

В октябре 2015 года участник первого ДТП договорился со знакомым и неустановленным следствием лицом об инсценировании ДТП на улице Василенко. Участниками подставной аварии стали Toyota Corolla и Toyota Funcargo. За это ДТП «пострадавшее» лицо получило от страховой компании 100 981 рубль 90 копеек.

Помимо этого, в августе 2016 года один из мошенников договорился с другим благовещенцем об организации подставного ДТП. Они инсценировали аварию на улице Чайковского между автомобилями Toyota Corolla и Toyota Corona. По страховке один из участников получил 213 656 рублей 50 копеек.

В судебном заседании один из мошенников свою вину в совершении преступлений признал полностью, второй – частично. Еще трое свою вину не признали. Несмотря на частичное или полное непризнание вины, их вина подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. В итоге суд признал всех участников подставных ДТП виновными и взыскал с них причиненный ущерб.

Одному из них назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Второго лишили свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 2 месяца 28 дней. Третий лишился свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Четвертому и пятому дали условные сроки.