Два участка дорог в Благовещенске перекрыли для движения

Фото: admblag.ru

В Благовещенске с 5 ноября до момента окончания работ ограничено движение транспорта на двух участках дорог. Проводится ремонт.

Проезжая часть улицы Политехнической между Амурской и Зейской перекрыта для движения полностью. Проезжая часть улицы Октябрьской на участке между Пионерской и 50-летия Октября перекрыта наполовину, сообщает пресс-служба городской администрации. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт

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Нина Гвоздкова