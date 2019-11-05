Амурчанин выразил недовольство пранком, устроенным в Благовещенске (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба от амурчанина. Он остался недоволен пранком, устроенным в Благовещенске. Пранкер Владимир Борода трогал незнакомых людей в одном из торговых центров.

«Это отвратительно, и я считаю, что подобного (…) не должно происходить в городе. Никто не имеет права вторгаться в личное пространство человека без его ведома», – высказался мужчина. И отметил, что Бороду, скорее всего, не получится привлечь к ответственности по действующему законодательству.

Пранкер по телефону пояснил агентству, что, скорее всего, он знает человека, высказавшего недовольство – это бывший подписчик Бороды.

«Я уже около года снимаю пранки, взаимодействую с людьми. Суть его возмущения в том, что я не могу без согласия людей выкладывать изображения и видео с ними. Типа, это частная жизнь. Человек просто путает понятия. Он думает, что, когда кто-то идет по улице – это частная жизнь. Но если человек попал в общественное место, это уже общественная жизнь, а не частная. И тут я по закону могу вести видеосъемку», – сказал пранкер.

Владимир отметил, что до этого случая жалоб не было. Если люди во время съемок выражают желание не светиться в кадре, он идет навстречу, хотя по закону и не обязан.

«В ходе пранка ничего опасного не делается, просто человек до тебя дотронулся», – говорит Владимир Борода. По его словам, в условиях города жители постоянно между собой контактируют, соприкасаются – в том же общественном транспорте, и это нормально.