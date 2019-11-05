Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:23 21

Амурчанин выразил недовольство пранком, устроенным в Благовещенске (видео)

Амурчанин выразил недовольство пранком, устроенным в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба от амурчанина. Он остался недоволен пранком, устроенным в Благовещенске. Пранкер Владимир Борода трогал незнакомых людей в одном из торговых центров.

«Это отвратительно, и я считаю, что подобного (…) не должно происходить в городе. Никто не имеет права вторгаться в личное пространство человека без его ведома», – высказался мужчина. И отметил, что Бороду, скорее всего, не получится привлечь к ответственности по действующему законодательству.

Пранкер по телефону пояснил агентству, что, скорее всего, он знает человека, высказавшего недовольство – это бывший подписчик Бороды.

«Я уже около года снимаю пранки, взаимодействую с людьми. Суть его возмущения в том, что я не могу без согласия людей выкладывать изображения и видео с ними. Типа, это частная жизнь. Человек просто путает понятия. Он думает, что, когда кто-то идет по улице – это частная жизнь. Но если человек попал в общественное место, это уже общественная жизнь, а не частная. И тут я по закону могу вести видеосъемку», – сказал пранкер.

Владимир отметил, что до этого случая жалоб не было. Если люди во время съемок выражают желание не светиться в кадре, он идет навстречу, хотя по закону и не обязан.

«В ходе пранка ничего опасного не делается, просто человек до тебя дотронулся», – говорит Владимир Борода. По его словам, в условиях города жители постоянно между собой контактируют, соприкасаются – в том же общественном транспорте, и это нормально.

Просмотров всего: 2557

#жизнь

распечатать


Общество 2

Полицейские Амурской области получили для работы новые гаджеты
Общество

В Благовещенске устанавливают опоры уличного освещения

Общество 12

В рейтинге по комфортной городской среде Благовещенск набрал меньше всего баллов за озеленение

Общество 12

В Амурской области не нашли городов с комфортной городской средой
Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • vancentti

    vancentti
    3 часа назад

    Не в тех местах людей трогает. Надо было на авторынок поехать потрогать кого нибудь, а не в торговый центр. Это был бы для него бесценный опыт, как носом по асфальту трогать...

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~«В ходе пранка ничего опасного не делается, просто человек до тебя дотронулся», – говорит Владимир Борода.



    А можно и выхватить за это!

    Откуда мне знать, что этот человек с добрыми намерениями ко мне лезет?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Дотронулся? Спроси-извинись, а не покидай человека в недоумении. Пранкер допросится когда-нибудь. Нарвётся на сидельца и получит пером в ягодичные артерии - никакой спорт не спасёт.

  • mag_28

    mag_28
    3 часа назад

    Надеюсь всех этих пранкеров кто-нить потрогает, пощупает, их мамаш и их детишек,

    их жен и дочерей. Чтоб посмотреть реакцию.

    А так то да, лучше бы он зашел в маркет на тайвани потрогал местных подростков или работяг.

    Ему бы там объяснили кто "путает понятия".

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    с нетерпение буду ждать встречи))) в очередной раз, в нос дам сразу, а потом извинюсь мол эта моя реакция, так и запишите в своих исследованиях))

  • vancentti

    vancentti
    3 часа назад

    Фатум Морганов

    может у него кожная болезнь или СПИД?



    По большому счету мне пофиг на его болезни. Если в давке/толпе кто то меня чем то коснулся, не придам значения, это обычное дело. Но если кто то потянет ко мне руки - сначала он эти руки уберет, а потом ему придется объясниться. И пусть молится своим придурочным богам, что бы не получить в пятак после такого эксперимента.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    При чем здесь "по закону имею право вести видеос'емку" и то, что он трогает людей руками?

    Карманники тоже вот так вот случайно людей трогают.

  • Landyush

    Landyush
    3 часа назад

    С жалобщиком конечно все понятно.. что он нифига не знает законы и юр понятия. НО: мое мнение - пранк пранку рознь, должна быть какая-то грань, черта, через которую пранкерам нельзя переходить. Например, помните, как в благовещенске на глазах очевидцев разыграли похищение человека? Кому-то там даже плохо стало. Закончилось все вызовом полиции. Вот и здесь - либо разводить и сразу предупреждать, что это розыгрыш.Либо понимать предел допустимого. Трогать человека - это прям на грани фола. Люди разные бывают, люди болееют чем-нибудь, у кого-то вообще фобия и т.д. Мне бы тоже неприятно было бы, если бы меня трогали. Доставлять своими пранками неудобства и расстройства чужим людям - не есть хорошо.

  • vancentti

    vancentti
    3 часа назад

    ay

    Пранкер допросится когда-нибудь. Нарвётся на...



    Скорее всего не допросится. Он не полный дурак, и примерно представляет, где он выхватит за свое "взаимодействие", а где можно "яйцам с балкона кидаться". Он просто ссыкло, и никогда не пойдет туда, где ему точно накидают. Он будет окучивать двери пед. университета, или эскалатор в меге, где ходят мальчики в подвернутых штанишках, с бородкой от барбершопа, это безопасно, и хайпово.

  • mag_28

    mag_28
    3 часа назад

    Не знаю как в юриспруденции трактуют термин "личное пространство",

    но в психологии это-расстояние вытянутой руки.

    Именно на таком расстоянии люди чувствуют себя наиболее комфортно при общении.

    И при отсутствии угрозы уже позволяют приближаться.

    Ситуации в общественном транспорте или на стадионе или на рок-концерте не в счет-

    это вынужденное неудобство, которое большинство здоровых людей согласно потерпеть и то временно.

    По сути этот пранкер либо тупой либо издевается над окружающими.

    Скорее второе.

    Придет момент и он не заметит за чьим-то или своим плечом хороший удар в ухо.

  • brutal-death

    brutal-death
    3 часа назад

    бородатамоу бороду бы повыщипывать в общественном месте, аккуратно так, по волосочку, крутейший пранк был бы)

  • brutal-death

    brutal-death
    3 часа назад

    бородатаму бороду бы повыщипывать в общественном месте, аккуратно так, по волосочку, крутейший пранк был бы)

  • obs

    obs
    2 часа назад

    по хлебалу этой бороде лопатой, вот будет пранк так пранк

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    видео гуляет по просторам сети, как пранкеру толпой люлей выдают за пранк с черным пакетиком. а здесь некий чувак почему то жалуется в амуринфо, что ему пранк не нравится. не бред ли

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    2 часа назад

    А есть тут знатоки русского языка? С каких пор произошла замена слова "дурачок" на слово "пранкер"?

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Что бы вы обсуждали, если бы этой статьи не было?

  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    Придурок однозначно

  • Свинина

    Свинина
    2 часа назад

    КП

    Что бы вы обсуждали, если бы этой статьи не было?



    события в Украине

    очевидно же

  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    46 минут назад

    Взрослый дядька, а страдает какой-то херней. Его бы проверить на вменяемость.

  • Казак

    Казак
    42 минуты назад

    Где охрана этого торгового центра и почему они не реагирует на такое приставание к людям?

  • retrogr

    retrogr
    29 минут назад

    идео гуляет по просторам сети, как пранкеру толпой люлей выдают за пранк с черным пакетиком. а здесь некий чувак почему то жалуется в амуринфо, что ему пранк не нравится. не бред ли// ну там придурок аллакбар вопил и кидал этот пакет- подобных 2 идиотов год назад в штатах уже судили/хз что им присудили - не интересовался

Показать все (21) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь