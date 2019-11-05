Из школьной литературы уберут маркировку 18+: обзор прессы

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В России начали продавать растительные котлеты из США; хабаровский предприниматель пытался продать японской компании «итальянскую» мебель; в ближайшие три года на Госдуму и Совет Федерации потратят 59 миллиардов. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» говорится о том, что из школьной литературы уберут маркировку «18+», ибо доходит до абсурда: «Тихий Дон» включен в ЕГЭ, а купить его в магазине ученику нельзя – не дорос. Помнится, «Декамерон» я изучил задолго до совершеннолетия. 5 ноября соответствующий законопроект рассмотрит Госдума.

Ну а еще рассказывается о том, что в московских (пока только московских) магазинах стартуют продажи растительных котлет из США. Мясо изготовлено из гороха, воды и рапсового масла. Упаковка с двумя котлетами весом чуть больше 200 граммов стоит в рознице 750 рублей, то есть 3 000 за килограмм. Допускаю, что у нас эти котлеты будут быстро подделаны настоящим мясом.

Вам статья

В канун самого массового (после Международного женского дня) праздника – Дня 4 ноября – газета «Труд-7» рассказала о том, что хабаровский предприниматель пытался надуть японскую компанию, заказавшую у него поставку итальянской дизайнерской мебели. Подписав договор на четыре с гаком миллиона рублей, предприниматель не стал заморачивать себя перевозкой товара из Италии, а сделал заказ местным штамповщикам, изготовившим очень похожие модели. Но от мебели местных производителей за версту несло формальдегидом, двери шкафов были перекошены и не закрывались (так и болтались с легким поскрипыванием открытыми), а на одном из пуфиков даже не соскребли надпись на русском языке. Тут-то японцы и подумали, что их накалывают.

Летят утки

«Мир новостей» рассказал о том, что президент «Макдоналдс» Стив Истербрук ушел в отставку. И это связано не с экономическими показателями империи фастфуда – они вполне приличные, и не с внутренней подковёрной борьбой – нет! Все дело в том, что мужчина оказался в водовороте служебного романа, а высшее руководство компании такое поведение не одобрило. Несмотря на то, что отношения завязались по взаимному согласию, Истербруку сделали ручкой. Практически, библейская история: в свое время наших прародителей из рая тоже изгнали за любовь.

Очень интересно

В «Комсомольской правде» ваше внимание, безусловно, привлечет заголовок «Деньги есть!» Есть-то они есть, да не про нашу честь: в ближайшие три года на Госдуму и Совет Федерации (я, кстати, не могу понять, почему эти слова мы обязаны писать с большой буквы?), так вот на Госдуму и Совет Федерации уйдет 59 миллиардов рублей. Ох, лукавил Дмитрий Медведев, утверждая, что денег нет, ох, лукавил – для своих-то находится.

На посошок

Печальную весть принес «Мир новостей»: ушла из жизни Мари Лафоре – французская певица и киноактриса, песню которой – по крайней мере мелодию этой песни – знала вся наша страна – «Манчестер – Ливерпуль». «Тонет в сером тумане Манчестер, – пела певица. – Густая пелена дождя скрывает Ливерпуль, и где-то пробивается сквозь волны и непогоду маленький кораблик любви».

Включите это песенку сегодня, и вы опять поверите в то, что любовь вечна, а вам двадцать лет и это никогда не кончится. Всего вам доброго!