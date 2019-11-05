Ушел из жизни известный амурский проектировщик Александр Ильин

Фото: ООО ПСО «Благовещенскпроект»

На 78 году ушел из жизни известный в Амурской области проектировщик, руководитель ООО ПСО «Благовещенскпроект», Александр Ильин. Проектным работам в сфере строительства Александр Михайлович посвятил 50 лет.

Александр Ильин родился в 1942 году. Окончил Хабаровский политехнический институт. С 1969 года начал заниматься проектированием, где прошел все ступени профессионального роста – от инженера до директора. В 1996 году был назначен директором института «Благовещенскпроект».

«За 10 лет восстановил все лучшее в проектном деле, высокую квалификацию специалистов и качество проектных решений. В 2006 году после вынужденного ухода из здания по улице Краснофлотской Александр Михайлович не пал духом, не ушел на пенсию, а стал создавать буквально с нуля новую проектную организацию ООО ПСО "Благовещенскпроект"», – рассказали близкие Александра Ильина.

По проектам с непосредственным участием Александра Ильина в Амурской области построено и реконструировано много промышленных и гражданских объектов. В их числе детский сад на 340 мест в микрорайоне Благовещенска, фитнес-центр в центральной части амурской столицы, храмы в Новокиевском Увале и Новобурейском, Завитинская поликлиника, реконструкция здания благовещенского пассажирского порта.

Прощание с Александром Ильиным пройдет в среду, 6 ноября, с 10:00 до 11:00 часов в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы по адресу: улица Воронкова, 26.