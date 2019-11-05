В Приамурье автомобили насмерть сбили двух пешеходов (видео)

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В понедельник, 4 ноября, в Амурской области произошли два ДТП со смертельным исходом. В городах Зея и Райчихинск автомобили совершили наезды на двух пешеходов. Оба погибли.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, ДТП в Зее произошло примерно в 17:45. Водитель машины Toyota Platz сбил пешехода, и тот скончался на месте происшествия. В Райчихинске авария была около 17:50. Водитель автомобиля Toyota Sprinter сбил пешехода, который также скончался.

Все обстоятельства обоих ДТП устанавливают полицейские.

По информации жителей Амурской области, в Райчихинске погибла женщина, предположительно, нетрезвая. Наезд совершил автомобиль такси.

«Мы незадолго, за 20 минут, до этого происшествия проезжали, и она шла по обочине с левой стороны навстречу машинам в направлении к домам по улице Литовченко, сильно шаталась из стороны в сторону. Сначала нам показалось, что ей плохо, и мы сбавили скорость посмотреть, так оно или нет. Но все-таки больше походило на то, что она пьяна, и поехали дальше. Через полчаса узнаём, что ее сбили на этой же дороге. Очень жаль, сейчас сижу и виню себя за то, что не остановились и не довезли человека. И таксист будет отвечать ни за что, так как человек был неадекватен», – сообщили агентству.

В Зее, по сведениям амурчан, насмерть сбили мужчину в возрасте около 60 лет.