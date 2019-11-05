Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:47 0

В Приамурье автомобили насмерть сбили двух пешеходов (видео)

В Приамурье автомобили насмерть сбили двух пешеходов (видео)
Фото: кадр видео

В понедельник, 4 ноября, в Амурской области произошли два ДТП со смертельным исходом. В городах Зея и Райчихинск автомобили совершили наезды на двух пешеходов. Оба погибли.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, ДТП в Зее произошло примерно в 17:45. Водитель машины Toyota Platz сбил пешехода, и тот скончался на месте происшествия. В Райчихинске авария была около 17:50. Водитель автомобиля Toyota Sprinter сбил пешехода, который также скончался.

Все обстоятельства обоих ДТП устанавливают полицейские.

По информации жителей Амурской области, в Райчихинске погибла женщина, предположительно, нетрезвая. Наезд совершил автомобиль такси.

«Мы незадолго, за 20 минут, до этого происшествия проезжали, и она шла по обочине с левой стороны навстречу машинам в направлении к домам по улице Литовченко, сильно шаталась из стороны в сторону. Сначала нам показалось, что ей плохо, и мы сбавили скорость посмотреть, так оно или нет. Но все-таки больше походило на то, что она пьяна, и поехали дальше. Через полчаса узнаём, что ее сбили на этой же дороге. Очень жаль, сейчас сижу и виню себя за то, что не остановились и не довезли человека. И таксист будет отвечать ни за что, так как человек был неадекватен», – сообщили агентству.

В Зее, по сведениям амурчан, насмерть сбили мужчину в возрасте около 60 лет.

Просмотров всего: 438

#ДТП #Зея #происшествия #Райчихинск #транспорт

распечатать


Общество 3

Амурскую область накрыл снегопад

Общество 1

Передвижной зоопарк, на который писали заявление в полицию, покинул Поярково
Происшествия

В Сковородине у многодетной семьи сгорел дом и все имущество
Происшествия 2

В благовещенской администрации объяснили, что случилось с китайской баржей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь