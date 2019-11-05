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5ноября
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На пункте пропуска Хэйхэ объединили услуги пограничников и таможенников

На пункте пропуска Хэйхэ объединили услуги пограничников и таможенников
Фото: Амур.инфо

Руководство пункта пропуска Хэйхэ объединило услуги пограничников и таможенников. Это сделали, чтобы обеспечить более качественный уровень обслуживания пассажиров.

Новый режим работы пункта пропуска Хэйхэ позволит пассажирам обращаться к руководству с жалобами и предложениями по улучшению работы. Соответствующие стойки с партийными значками появятся в зале прибытия и в зале отъезда пассажирской таможни пограничного с Россией города.

Поясняется, что разработанная концепция ориентирована на улучшение уровня услуг таможенников, пограничников и управления речной безопасности Хэйхэ в отношении пассажиров, на повышение пропускной способности пассажирской таможни Хэйхэ и на воспитание патриотизма у работников таможни. Для этого с работниками пункта пропуска проводились идеологические беседы, некоторые из них прошли специальную идеологическую подготовку в местной школе КПК, сообщает Biang.ru.

«По просьбе пассажиров, мы увеличили количество кресел в зале ожидания таможни и расширили зал ожидания до 300 квадратных метров. Это было сделано при согласовании с руководством пункта пропуска, таможней, а также с разрешения управления речной безопасности Хэйхэ и управления портом, без которых зал ожидания расширить было бы невозможно», – рассказал замначальника управления пунктами пропуска Хэйхэ Лян Юншэн.

Как сообщает издание, ранее поступали жалобы о злоупотреблениях со стороны работников китайского пункта пропуска в отношении иностранных граждан. Это касалось в основном знающих китайский язык граждан РФ, которых пограничники в Хэйхэ пытались принудить помогать с переводом при заезде в Хэйхэ тургрупп, или индивидуальных туристов в случае, если граждане получали загранпаспорта РФ не в Амурской области.

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#таможня

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