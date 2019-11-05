В Амурской области снег, слабая метель: прогноз погоды на 5 ноября

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5 ноября в Приамурье облачно с прояснениями, в восточных районах мокрый снег. Местами по области слабая метель. В западных районах – преимущественно без осадков. Ветер с северо-запада дует с порывами 15-20 метров в секунду.

В южных и центральных районах температура воздуха составит минус 2...7, в северных – минус 8...13. На дорогах местами снежный накат. Вероятны небольшие снежные заносы на дорогах. В Благовещенске облачно с прояснением, в первой половине дня небольшой мокрый снег. Скорость северо-западного ветра в порывах составляет 13-18 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 2...4. На дорогах гололедица, снежный накат, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова