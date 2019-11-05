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Амурскую область накрыл снегопад

Амурскую область накрыл снегопад

5 ноября Амурскую область накрыл циклон, принесший снег. На дорогах образовались гололедица, снежный накат. В отдельных районах Приамурья местами наблюдается слабая метель, вероятны небольшие снежные заносы на дорогах.

По информации амурского МЧС, 5 ноября в регионе усилится северо-западный ветер в порывах 15-20 метров в секунду. В Благовещенске – до 18 метров в секунду.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

При ухудшении погодных условий возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения. При налипании мокрого снега возможны происшествия, связанные с провисанием, перехлестом и обрывом проводов, а также повреждение опор и металлоконструкций.

Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. При мокром дорожном полотне и гололедице повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Администрация Благовещенска сообщает, что очищать дороги областного центра от снега начали ночью. «Вся снегоуборочная техника ГСТК ночью была задействована на уборке выпавшего снега. Осуществлялось механизированное заметание проезжей части магистральных улиц, очистка тротуаров, автобусных остановок. Работа по уборке улично-дорожной сети города продолжается», – написала мэрия в своем аккаунте Инстаграма.

Между тем от амурчан в редакцию Амур.инфо стали поступать жалобы о том, что выпавшие осадки затрудняют движение транспорта, а дороги не чистятся. «У нас как снег, так всегда трасса нечищеная, ни одной единица техники, ничего. Трасса аэропорт – Благовещенск», – пожаловался один из читателей Амур.инфо.

Главное управление МЧС России по Амурской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения на дорогах. Неопытным водителям, по возможности, следует воздержаться от поездок. При управлении автомобилем необходимо не допускать резкости при торможении и при маневрировании. При гололедице сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием сильно уменьшается, и по сравнению с сухим дорожным покрытием тормозной путь при одинаковой скорости движения увеличивается в 8 раз. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 километров в час, должна быть 15 метров. При гололедице опасно движение накатом.

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#погода #транспорт #снегопад

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    33 минуты назад

    всмысли снег??? опять, второй раз??? и надо опять убирать?)))

  • OlGa1987

    OlGa1987
    30 минут назад

    Отчитались уже за чищенные дороги? Каждый раз одно и тоже, гололед, идешь через дорогу и думаешь, а счастья вам всем, кто должен был это почистить.

  • Oldlord

    Oldlord
    12 минут назад

    Что, опять сугробы и перемёты?

    Бедные водители. )

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