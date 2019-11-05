Владимир Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, уволены начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов, заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин, начальник Главного управления МЧС по Республике Крым генерал-майор Александр Еремеев, руководитель четвертого следственного управления Главного управления СКР Руслан Ибиев, начальник Главного управления МЧС по Кировской области Михаил Лихачев, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Ефрем Романов и министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игорь Трифонов.

Как пишет РБК, среди отправленных в отставку также первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александр Мельников. В сентябре Мельников был арестован по обвинению в мошенничестве на 100 миллионов рублей.

По данным издания, в январе-феврале 2019 года Мельников в сговоре с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым пытались получить от бизнесмена Панюшкина 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела. В 2015 году против предпринимателя было заведено дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), которое рассматривалось в следственном управлении УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве.

Кроме того, указом на должность заместителя главы МЧС назначен генерал-майор Игорь Кобзев, а начальником управления ФСИН по Тюменской области стал полковник Александр Кузьмин. Новым прокурором Смоленской области на пятилетний срок стал Сергей Карапетян, руководителем управления СКР по Воронежской области – генерал-майор Кирилл Левит, а по Бурятии – генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков.

В должности следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Москве Руслан Ибиев расследовал дело в отношении ЮКОСа, в результате которого были арестованы председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский и экс-глава совета директоров «Менатепа» Платон Лебедев. Также Ибиев принимал участие в расследовании дела о крупном пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь», который произошел в Перми 5 декабря 2009 года.

В апреле 2011 года Ибиев возглавил следственное управление СКР по Уральскому федеральному округу, а в 2014 году стал главой четвертого следственного управления СКР. Как пишет Znak.com, Ибиев вел дело вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева о захвате овощебазы № 4 и убийстве нескольких членов ОПС «Уралмаш», дело о клевете бывшего первого замгубернатора Челябинской области Олега Грачева и другие.