Думала, ребенок – обуза: амурчанка об аборте

Споры на тему абортов не утихали и не утихнут никогда. Кто-то выступает категорически против них, заявляя, что они должны быть разрешены только тем женщинам, у которых есть врачебное показание на такую процедуру, или жертвам изнасилования. Другие же считают, что у женщин в любом случае должно быть право выбора. «Афиша» не разжигает рознь между одной и другой стороной. Мы лишь хотим рассказать реальную историю амурчанки, которая согласилась на условиях анонимности рассказать, почему решилась сделать аборт и как ее жизнь изменилась после этого.

– Мне кажется, что мой (на тот еще момент) муж хотел ребенка больше, чем хотела его я. В разговорах с ним я часто давала понять, что не готова пока к детям, а он уверял, типа уже пора бы. И вот получилось, что забеременела. Когда узнала о своем положении, то, мягко говоря, была в диком шоке. Скажу честно, испугалась, и нахлынула паника. Какой ребенок? Я молода, еще не успела создать карьеру, как и на что его поднимать? Муж очень обрадовался предстоящему пополнению, как обрадовались наши семьи и мое окружение в целом. Только я одна была не рада. Внутри было множество страхов…

Не хочу себя оправдывать, но мне было 20 лет, и я реально испугалась. Сложно объяснить, чем был вызван страх. Меня никогда в семье не журили, и никогда не было пропаганды, что дети в таком возрасте – рано или плохо. Просто было страшно и все.

Прошла неделя после того, как узнала о своем положении, и я решила поделиться с подругой переживаниями и своими страхами. Вместо нормального разговора в ответ услышала «Ты что, дура – такие вещи говорить?! Просто с жиру бесишься!». Родители меня тоже не поняли. А муж… Муж наорал и сказал, что я эгоистка. В общем, идея поговорить с близким о своих терзаниях стала провальной. Решила попасть на прием к психологу, но, как оказалось, у нас нет квалифицированной бесплатной помощи для тех, кто вроде как еще не находится в условиях нуждаемости, но одновременно с этим все же не может позволить себе платные сеансы, стоимость которых от 1 000 рублей и выше за час. А меня продолжали раздирать сомнения, я не понимала, нужен мне этот ребенок или нет… Но до последнего сомневалась, делать аборт или нет. Порой мне кажется, что просто искала понимания и поддержки со стороны людей. Наверное, мне хотелось, чтобы погладили по голове и ласково сказали: «Ничего не бойся, я рядом, все будет хорошо, ребенок – это серьезно, но ты справишься, если что – поможем и поддержим». В таком подвешенном состоянии я находилась еще недели 3 и потом решилась на аборт.

Слышала рассказы, что врачи, прежде чем делать аборт, если нет медицинских показаний для этого, сначала общаются с девушкой, но на меня даже особо не смотрели, казалось, что относились с презрением. Хочешь честно? В глубине души мне очень хотелось, чтобы хотя бы они со мной поговорили! Вот мою знакомую, пришедшую на аборт, по итогу врач отговорил от такого шага, но было это в другом населенном пункте, не в Благовещенске. Как итог – у нее растет красивый сынишка, и она счастлива.

После аборта было ощущение, словно из меня выдрали что-то, не могу объяснить словами, опустошили... Проревела дня два. Вот оно – противоречие. Казалось бы, сделала то, к чему сама шла. Надо облегченно выдохнуть, но это оказалось не так просто. Не так просто смириться с мыслью, что вроде бы должен быть ребенок, а ты взяла и выбросила его из себя. В тот момент я ощутила еще больший упадок моральных сил, чем в момент, когда узнала о беременности. И я окончательно запуталась.

Мужу не говорила, что сделала аборт осознанно, сказала, что необходимо его делать по показаниям врачей: проблема с плодом. Он вдаваться в подробности не стал, поверил. Но расстроился сильно. Сказал, что будем пытаться снова. Но ни через год, ни через два ничего больше не получалось. К сожалению, после аборта я больше не могу иметь детей. Когда подтвердилось, что проблема во мне, то муж ушел от меня к другой девушке. Знаю, что сейчас у него двое детишек и он счастлив. Я сама виновата. Любое действие имеет свое последствие. Кому-то после аборта везет, и могут запланировать ребеночка снова. Мне не повезло. В итоге я не только разрушила жизнь будущего малыша, но и свою семью.

Лучше бы выносила ребенка, родила его, и если бы душа к нему не лежала, то отказалась бы и его, может, забрала бы семья, которая давно мечтает о чуде. Душа не лежала… Говорю так, словно, это вещь. Очень стыдно за свои мысли и слова. Пойми, я не настолько ханжа или бесчувственная, просто мне сложно об этом говорить до сих пор. Стараюсь вроде и оградиться от случившегося, но одновременно с этим груз моей ошибки морально давит.

Очень много семей, которые хотят малыша, но у них не получается, а есть такие, как я, которые не осознают случившегося чуда и относятся к нему халатно. Что имеем, то не ценим. Начинаешь ценить только, когда теряешь. И как рассказать все нынешнему партнеру, который хочет, чтобы стала его женой и матерью его детей – не знаю. Но надо это сделать. Примет меня с этим – хорошо. Не примет – бывает. Ведь это мой крест, который буду нести всю свою жизнь. И от него не избавиться никак.

Несмотря на пережитое и сделанное, не берусь осуждать девушек и женщин, которые решаются на аборт, – это личное право каждой. Просто хочется еще раз напомнить, что рано или поздно за любой свой поступок нам нужно будет отвечать. Аукается в этой жизни все. Если не хочешь детей – включай голову и предохраняйся. Потом не нужно будет бегать и делать аборты. Беременеть только потому, что так хочет твой партнер, а не ты, тоже не стоит. Опять же – предохраняйся.

Не буду говорить громких слов типа: если отмотать время назад, то я бы все изменила. Нет, я бы в своей жизни ничего менять не стала. Если так произошло, значит, так и должно быть. Этой мой урок, и выводы свои из него сделала.

Хочу искупить свой грех и усыновить ребенка из детского дома. Тем более что сейчас у меня есть свое жилье, стабильный нормальный заработок. Хочу дать ему все возможное, чтобы ни в чем не нуждался, и воспитать достойного человека с большой буквы, который не пройдет мимо чужой беды и, возможно, однажды спасет или окажет положительное влияние на того, кто оказался в сложной жизненной ситуации, как в подобной однажды оказалась и я.