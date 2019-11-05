Гороскоп 5 ноября: Близнецы пересмотрят бюджет, а Весы проявят осторожность

Восход Солнца: 07:26

Заход Солнца: 17:00

Солнце в Скорпионе.

Овен. Сегодня следует успокоиться и привести в равновесие чувства и мысли, определить отношения с окружающими людьми, отказаться от ненужных контактов в личной жизни. Вероятно новое знакомство или неожиданное известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни.

Телец. Опасный, напряженный день. Творческий потенциал значительно снизится. Вас ждут неприятности, поэтому постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем. В сфере интимных отношений вероятна нестабильность: усталость и разочарования возможны также, как и радость от общения. Известия, которые Вы, по-видимому, получите сегодня, вынудят вас искать помощи и поддержки.

Близнецы. День благоприятный для самозащиты, отстаивания своих взглядов. Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством. Полезно пересмотреть свой бюджет. В этот период Вы сможете повысить популярность и обрести уверенность в завтрашнем дне. Творческий порыв, реализованный в этот период, может изменить вашу жизнь, возвысив над каждодневной суетой.

Рак. Неблагоприятный день для деловых контактов. Не следует заниматься чем-то новым. Лучше разберите старые бумаги, обратитесь к своим записям, возможно, что теперь они, как никогда, актуальны. У большинства Раков могут возникнуть недоразумения с коллегами и начальством на почве финансовых проблем.

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Лев. Благоприятный день. Занятия творчеством или любимое увлечение могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми и любовные отношения успешны и принесут удовлетворение. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя.

Дева. Благоприятный день для осуществления честолюбивых замыслов и целей. Вероятны значительная прибыль или получение выгодного предложения. Однако день не слишком удачен для любовных отношений, так как вероятны резкие смены настроения, беспричинная тоска, головные боли.

Весы. Возможно, что сегодня повысится тяга к знаниям, захочется знакомств и впечатлений. Но не торопитесь, подождите немного. На работе не исключены интересные предложения со стороны руководства. Звезды рекомендуют быть очень осторожными при заключении финансовых сделок.

Скорпион. День может быть очень тяжелым. Ошибочные представления о партнере или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери. В делах сердечных предвидится неожиданное осложнение. Не исключено, что новые мысли или действия, направленные на установление гармоничных отношений, могут быть перечеркнуты.

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Стрелец. Посвятите этот день старшему поколению родственников. У пожилых людей возможна повышенная нервозность, переходящая в сарказм и агрессию. Ваш характер станет тяжелым для окружающих. Отнеситесь к жизни легче.

Козерог. День обманов и иллюзий. Возможны заблуждения в оценке партнеров. Откажитесь от их заманчивых предложений, которые принесут только убытки. Профессиональная деятельность потребует больших усилий, чем обычно. Четко и обстоятельно продумайте план и тактику действий на этот день. В личной жизни ничего критического звезды вам не пророчат.

Водолей. Напряженный день. Звезды предупреждают, что сегодня любое дело в сфере профессиональной деятельности потребует от вас максимума усилий. В личных отношениях отбросьте всякие сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Венера покровительствует смелости.

Рыбы. Один из «чистых» дней, благоприятных для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или в кругу семьи. Запланированные поездки будут способствовать укреплению вашего материального и общественного положения. Возможны встречи со старыми друзьями или прежней любовью.

Астролог: Вальдемар Небоходцев