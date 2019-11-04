Гигантский триколор, флешмобы, дегустации: в Приамурье отметили День народного единства

4 ноября в Амурской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. В этот день в регионе проводили различные красочные флешмобы, разворачивали огромный триколор, знакомились с разнообразием традиционных блюд.

В большом зале Общественно-культурного центра состоялся грандиозный концерт с участием творческих коллективов и солистов города. Они исполняли патриотические творческие номера и представляли культуру народов, проживающих в России.⠀

В холле ОКЦ развернули гигантский триколор, молодежный центр «Выбор» организовал интерактивные площадки и тематическую фотозону. Волонтеры раздавали гостям мероприятий флажки-триколоры.

Там же была организована выставка рисунков юных воспитанников студий «Художник» и «Колорит».

После окончания концерта на площади ОКЦ состоялся флешмоб: благовещенцы хором исполнили гимн России и выстроились в триколор, сообщают в мэрии.

Флешмобами отметили День народного единства и в Свободном. Там в 9-й гимназии участники построились в форме солнышка под девизом: «Когда мы вместе, и солнце ярче светит».

На центральную площадь города на торжество в честь праздника пришло более 1,5 тысячи горожан. Часть – около 200 человек – приняли участие во флешмоб-акции «Я люблю Россию». Взрослые и дети построились в виде соответствующей фразы, растянув в конце огромный российский флаг.

Организовали мероприятие подрядные организации АГПЗ: «Текнимонт Руссия», «О3-инжиниринг», «Велесстрой» и «Ренейссанс» при поддержке администрации Свободного.

В Доме культуры села Косицино Тамбовского района после концертной программы «Россия объединяет» зрителей и участников пригласили на презентацию-дегустацию блюд национальной кухни. На большом столе были представлены всевозможные угощения, которые подробно на своей странице в социальной сети расписала завфилиалом села Косицино МАУ Тамбовский РДК Вита Баранова.

Еврейскую кухню представил форшмак классический; цимес из моркови, яблок, изюма, кураги, чернослива, с пряными травами, медом и корицей; чакчука – овощное блюдо с яйцом пашот.

Белорусская кухня была представлена свекольным холодником и великолепными картофельно-твороженными дерунами, мини-оладушками с изюмом и тмином.



Украинская кухня манила всех угоститься салом с горчицей, хреном и зеленым лучком. Здесь же на больших блюдах красовались вареники с различными начинками, гречаники с мясом.

Русская кухня была представлена кашами: перловой с мясом и тыквенно-пшенной, сдобренной сливочным маслицем, блинами, картошкой в мундире и квашеной капустой с фасолью.

Каждый мог прихватить с собой рецепт понравившегося блюда.