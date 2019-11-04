Передвижной зоопарк, на который писали заявление в полицию, покинул Поярково

Передвижной зоопарк, стоявший до недавнего времени в Пояркове и на который неоднократно жаловались в полицию из-за обращения с животными, уехал из села. По словам жителей, накануне были собраны аттракционы, а в понедельник и непосредственно зоопарк.

Местная зоозащитница Татьяна Дудникова считает, что поспешные сборы связаны с шумихой, которая поднялась вокруг зоопарка. Как сообщало Амур.инфо, в полицию поступило сразу два обращения по поводу передвижного учреждения – о тигре с раной на животе и по поводу содержания остальных животных в условиях холодного климата.

Правоохранители сообщали, что проводят проверку с привлечением специалистов в области ветеринарии. И обещали, что, если будут установлены факты жестокого обращения с животными, последует незамедлительная реакция со стороны полицейских.

Куда после Пояркова отправился зоопарк, неизвестно. В местной администрации предположили, что к себе домой, в Иркутск. По информации сельсовета, зоопарк собирался пробыть в селе примерно до 6 ноября. Там также отметили, что во время личного посещения не заметили у животных следов плохого обращения.

Зоозащитница Татьяна на своей странице в социальной сети попросила внимательно отслеживать передвижение зверинца.

«Уважаемые неравнодушные люди, прошу вас быть бдительными. Пожалуйста, пишите, где в Амурской области вы их увидите, по какой трассе они едут и в каком направлении. Такую махину не скрыть. Действие подобных зоопарков должно прекратить свое существование 1 января 2020 года», – обратилась женщина к своим подписчикам.

Амурчанка переживает за дальнейшую судьбу животных зоопарка. Она также сомневается, что он приехал в Приамурье из Иркутска.

«В комментариях по этому зоопарку иркутяне писали, что у них отродясь зоопарка не было. Он в Амурской области с 2014 года», – говорит женщина.