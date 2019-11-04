Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4ноября
Предыдущая новость
сегодня, 19:58 0

Передвижной зоопарк, на который писали заявление в полицию, покинул Поярково

Передвижной зоопарк, на который писали заявление в полицию, покинул Поярково

Передвижной зоопарк, стоявший до недавнего времени в Пояркове и на который неоднократно жаловались в полицию из-за обращения с животными, уехал из села. По словам жителей, накануне были собраны аттракционы, а в понедельник и непосредственно зоопарк.

Местная зоозащитница Татьяна Дудникова считает, что поспешные сборы связаны с шумихой, которая поднялась вокруг зоопарка. Как сообщало Амур.инфо, в полицию поступило сразу два обращения по поводу передвижного учреждения – о тигре с раной на животе и по поводу содержания остальных животных в условиях холодного климата.

Правоохранители сообщали, что проводят проверку с привлечением специалистов в области ветеринарии. И обещали, что, если будут установлены факты жестокого обращения с животными, последует незамедлительная реакция со стороны полицейских.

Куда после Пояркова отправился зоопарк, неизвестно. В местной администрации предположили, что к себе домой, в Иркутск. По информации сельсовета, зоопарк собирался пробыть в селе примерно до 6 ноября. Там также отметили, что во время личного посещения не заметили у животных следов плохого обращения.

Зоозащитница Татьяна на своей странице в социальной сети попросила внимательно отслеживать передвижение зверинца.

«Уважаемые неравнодушные люди, прошу вас быть бдительными. Пожалуйста, пишите, где в Амурской области вы их увидите, по какой трассе они едут и в каком направлении. Такую махину не скрыть. Действие подобных зоопарков должно прекратить свое существование 1 января 2020 года», – обратилась женщина к своим подписчикам.

Амурчанка переживает за дальнейшую судьбу животных зоопарка. Она также сомневается, что он приехал в Приамурье из Иркутска.

«В комментариях по этому зоопарку иркутяне писали, что у них отродясь зоопарка не было. Он в Амурской области с 2014 года», – говорит женщина.

Просмотров всего: 88

#животные #происшествия

распечатать


Происшествия

В Сковородине у многодетной семьи сгорел дом и все имущество
Происшествия

В благовещенской администрации объяснили, что случилось с китайской баржей
Происшествия 3

Происшествие на Амуре: частично ушла под воду баржа, перевозившая из Приамурья сою
Происшествия

Свердловский следственный комитет просит помочь в поиске пропавшей беременной амурчанки
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь