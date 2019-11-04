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Во вторник в Приамурье ждут главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина

Во вторник в Приамурье ждут главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина
Фото: roscosmos.ru

Во вторник, 5 ноября, на амурский космодром Восточный приедет глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. После этого руководителя ведомства ждут в Омске на машиностроительном предприятии «Полет» по производству ракетных модулей.

О предстоящей поездке объявили в пресс-службе госкорпорации. Связана поездка с запуском на омском ПО «Полет» серийного производства универсальных ракетных модулей для «Ангары», пишет омское издание «Город55». Осуществлять запуск ракеты-носителя «Ангара» планируется именно с амурского космодрома.

Несколько дней назад Роскосмос расторг контракт на производство омской «Ангары», которая должна была доставить на орбиту три спутника «Гонец», в компании объяснили это тем, что для отправки космических аппаратов нашли более адаптированную ракету. Тем не менее серийное производство универсальных ракетных модулей для «Ангары» будут запускать на омском ПО «Полет», пишет «Новый Омск».

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#космодром #российская власть

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