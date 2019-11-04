В Сковородине у многодетной семьи сгорел дом и все имущество

В редакцию Амур.инфо обратилась семья из Сковородина, которую серьезный пожар оставил без жилья, имущества и документов. Происшествие случилось вечером 31 октября, в частном доме № 17 на улице Первомайской.

В строении жила многодетная семья – трое взрослых и пятеро детей, из которых самому младшему чуть больше года.

По словам пострадавших, возгорание произошло в районе 8 часов вечера, очаг был в детской комнате. Огнеборцы пожарно-спасательной части № 45 прибыли на место через четыре минуты после сообщения о происшествии.

В течение 10 минут открытое горение ликвидировали, не допустив распространения огня на рядом стоящие хозпостройки. Однако дом изнутри на всей площади в 50 квадратов пострадал серьезно. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Обстоятельства устанавливаются, информирует пресс-служба амурского МЧС.

В результате пожара семья лишилась всего, что имела. В огне сгорели важные документы, в том числе технический паспорт на дом, материнский сертификат.

Сейчас семья на время перебралась в небольшую съемную двухкомнатную квартиру одной из дочерей. Предметами первой необходимости людям помогли неравнодушные, но впереди самое сложное – восстановление жилья.

Те, кто хочет оказать семье материальную помощь могут сделать это по номеру карты Сбербанка: 4276030012038184 (Татьяна Николаевна Тян – дочь погорельцев).