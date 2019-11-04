В благовещенской администрации объяснили, что случилось с китайской баржей
В администрации Благовещенска прокомментировали происшествие на Амуре, где частично ушла под воду китайская грузовая баржа, перевозившая из Благовещенска сою. Выяснилось, что судно с перегрузом село на мель.
Со ссылкой на погрануправление Амурской области, мэрия информирует, что на помощь с китайской стороны прибыло другое судно, ведется разгрузка.
Ситуация находится под контролем пограничного управления.
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