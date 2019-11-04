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4ноября
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сегодня, 18:11 0

В благовещенской администрации объяснили, что случилось с китайской баржей

В благовещенской администрации объяснили, что случилось с китайской баржей
Фото: instagram.com/blaga_hot/

В администрации Благовещенска прокомментировали происшествие на Амуре, где частично ушла под воду китайская грузовая баржа, перевозившая из Благовещенска сою. Выяснилось, что судно с перегрузом село на мель.

Со ссылкой на погрануправление Амурской области, мэрия информирует, что на помощь с китайской стороны прибыло другое судно, ведется разгрузка.

Ситуация находится под контролем пограничного управления.

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#Китай #происшествия

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