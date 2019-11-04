СМИ: из-за процесса над Муленковой и Кузьменко на Сахалине готовятся позитивные материалы о сельском хозяйстве

Об этом со ссылкой на источник в правительстве Сахалинской области сообщает ИА Sakh.com. По предположению собеседника, организация позитивного информационного потока должна была лечь на куратора информационного блока ПСО, заместителя губернатора Сергея Будкина, однако достоверно подтвердить это невозможно: обычно такие вещи курируются за закрытыми дверями.

Сейчас в суде как раз устанавливается вина подсудимых в неправомерной передаче более миллиарда рублей из бюджета коммерческому предприятию «Грин Агро Сахалин» под мизерный процент. Объем денежных средств, условия договора и избирательность получателя средств вызвали интерес правоохранительных органов.

Одной из мер информационной поддержки сахалинского сельского хозяйства должен был стать выпуск ток-шоу, посвященного успехам минсельхоза в обеспечении продовольственной безопасности региона. Должны были быть упомянуты и проблемы, например, запах от комплекса «Грин Агро Сахалин», однако в позитивном ключе – вопрос активно решается.

Среди участников должна была быть и подсудимая Тамара Муленкова. На передачу пригласили и представителей Народного фронта, которых попросили подготовить два или три вопроса о состоянии сельского хозяйства. Однако они направили в адрес организаторов целый лист. Общественники решили поинтересоваться у Тамары Муленковой о том, кто именно отдал приказ о финансировании проекта «Грин Агро Сахалин», является ли вложение доходным, кому еще из местных производителей предоставлялись займы в миллиард рублей.

После получения вопросов организаторы сообщили о том, что запись передачи отменяется без объяснения причин, сообщает местный ОНФ.

Позже в пресс-службе ПСО сообщили, что запись ток-шоу «Время говорить» проходила еще 29 октября. И что участие ни Муленковой, ни Кузьменко запланировано не было. Однако в ОНФ предполагают, что об отмене записи сказали только им.

Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2015 года амурчане – бывший первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Михаил Кузьменко и замминистра сельского хозяйства Приамурья Тамара Муленкова – получили посты на Сахалине. Кузьменко сначала стал первым замминистра, затем министром. Тамара Муленкова была его первый замом. Два года спустя появилась информация об уголовном деле.

Весной текущего года стало известно, что Кузьменко покидает пост министра в сахалинском правительстве. Тамара Муленкова осталась на своем месте, а сейчас еще и является исполняющей обязанности министра островного министерства сельского хозяйства.