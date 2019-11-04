Рекордное число вокалистов собралось в Благовещенске, чтобы спеть о России

В Благовещенске проходит один из самых масштабных вокальных конкурсов последнего времени. Он называется «Летит крылатая Россия» и проводится ко Дню народного единства. На конкурс поступили заявки более чем от 120 человек, участники съехались со всей Амурской области.

Учредителем областного конкурса является министерство культуры и национальной политики Амурской области, организатором — Амурский областной Дом народного творчества. К участию в конкурсе были приглашены солисты-вокалисты, дуэты, трио и квартеты, взрослые и детские ансамбли, а также творческие коллективы и исполнители национальных диаспор и объединений – эвенки, армяне, таджики и другие.

Участники должны были представить на конкурс два разнохарактерных произведения о России, а исполнители и творческие коллективы национально-культурных объединений могли исполнить песни о России на родном языке. Было учреждено три конкурсные номинации: «Народная песня», «Народная стилизованная песня» и «Эстрадная песня». В состав жюри вошли преподаватели профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства, ведущие педагоги по вокалу Амурской области и Хабаровского края.

Отборочный тур прошел очно 3 ноября в Амурском областном доме народного творчества. Выступления участников оценивались в четырех возрастных категориях: 7-13 лет, 14-17 лет, 18-30 лет, 31-50 лет.

«Мы сами не ожидали, что участников будет так много. Но, наверное, этого конкурса все ждали давно», — пояснила директор Амурского областного дома народного творчества Анна Филоненко.

Участников оказалось так много, что отборочные прослушивания продлились почти пяти часов. Каждый получал диплом участника. Многие приехали из разных уголков Приамурья.

«Я работаю в отделе культуры Зейского района, пою 20 лет. Да, ехать в Благовещенск далеко, но конкурсы такого уровня позволяют держать себя форме», — рассказал участник конкурса Евгений Буняк.

Особенно выделялись участники, которые пели когда-либо в образцовом хоре «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска.

«Я выступаю от “Союза армян России”. Училась в ЦДШИ, но окончив школу несколько лет лет назад, учусь теперь в университете не по творческой специальности. Последний раз пела с "Детством" в 2016 году. Пою в гостях, всегда просят, знают. На свадьбах, в ресторане. Можно вживую, без микрофона. Песня никуда не уходит, а мастерство, заложенное в хоре “Детство”, остается на всю жизнь», — рассказала Алика Оганесян.

Песен о России хватило на всех, хотя некоторые, самые популярные, могли повторяться до трех раз.

«Сейчас очень обширный выбор песен о России. Но ты же выбираешь по голосу: вытянешь или нет. Ну и подача важна, чтобы подходила. У нас в Белогорье очень хороший дом культуры, проходят концерты на все праздники. Зрители приезжают из города. У нас хорошие специалисты, которые живут прямо в селе. Белогорье продвинутое в этом смысле», — рассказала Ирина Заиченко, участница из Белогорья.

«Нельзя давать тематику конкурса — только песни о России. Этот репертуар заводит исполнителя в рамки. Человеку ведь надо показать самого себя. Это пожелание организаторам на следующий год. Исполнителям посоветую работать над техникой, интонацией, выражением, текстом — это важные, элементарные вещи. Потому что когда мы поем, мы должны уважать слух наших зрителей. Мы же должны быть профессиональными», — рассказала председатель жюри Наталья Брызжина, преподаватель высшей категории Хабаровского краевого колледжа искусств.

По результатам проведения конкурса жюри определило обладателей Гран-при, лауреатов 1, 2, 3 степеней. Лучшие номера составили программу гала-концерта, который пройдет в АОДНТ 4 ноября.