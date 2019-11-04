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4ноября
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сегодня, 17:06 0

Подрядчики сорвали установку скейтодрома и детского городка в Свободном

Подрядчики сорвали установку скейтодрома и детского городка в Свободном
Фото: "Зейские огни"/Анна Прудникова

В Свободном подрядчик не выполнил условия контракта и не доставил в срок оборудование для городского скейтодрома. Привезти оборудование должны были еще 2 ноября.

В адрес поставщика администрация города направила претензию.

Оборудовать в городе скейтодром минувшим летом пообещал глава Свободного Владимир Константинов. Площадку решили разместить на участке центральной площади, где раньше была парковка такси. Договор на поставку снарядов для скейтодрома был заключен 2 сентября. По контракту весь комплект оборудования должен был прийти в город в течение 60 дней.

С начала сентября уже велись активные работы по подготовке площадки, был снят старый и уложен новый асфальт. Началось также благоустройство скейтодрома, там появились скамейки, пишут «Зейские огни».

По тем же причинам на неопределенный срок откладывается и установка нового детского городка в сквере «Топольки», расположенном в микрорайоне М.-Чесноковский. Согласно контракту, пишет городской паблик svb_inside, оборудование должно было поступить 12 октября. Подрядчику направили уже две претензии.

В игровом городке для сквера «Топольки», под который в октябре уже забетонировали площадку размером 10 на 11 метров, должны были установить горки, башни, переходы и прочее оборудование, рассчитанное на возрастную категорию детей от 3 до 14 лет.

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#Свободный #спорт

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