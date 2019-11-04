СМИ: Дальний Восток может лишиться крупного авиаперевозчика

Государственная транспортная лизинговая компания подала два иска к авиакомпании «Якутия» на общую сумму 290,7 миллиона рублей. Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы.

Первое судебное заседание по иску на сумму 114,7 миллиона рублей Арбитражный суд Москвы назначил на 5 декабря. Рассмотрение второго иска, сумма требований которого равна 175,9 миллиона рублей, состоится 18 декабря.

С 2014 по 2018 годы АК «Якутия» оказана господдержка в размере 12,1 миллиарда рублей.

Ранее гендиректор авиакомпании Владимир Горбунов заявлял, что планирует вывести компанию на «режим самоокупаемости». Однако эти планы оказалось сложно реализовать в связи с реконструкцией аэропорта в Якутске и предстоящим ремонтом аэродрома в Нерюнгри, пишут News.Ykt.Ru.

«Логистика будет сложная в последующие годы, и здесь, конечно, говорить о выходе на самоокупаемость не приходится. То есть в таком случае основная программа развития — все должны запастись терпением», — отмечал Горбунов.

В связи с долгами авиаперевозчика в макрорегионе теперь некоторые переживают, что Дальний Восток может остаться без крупного игрока в воздушном пространстве.

Как сообщало Амур.инфо, с начала ноября самолетами авиакомпании «Якутия» амурчане могут напрямую летать в Санья – известный китайский курортный город.