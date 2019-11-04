Происшествие на Амуре: частично ушла под воду баржа, перевозившая из Приамурья сою

На реке Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ случилось происшествие с баржей, которая везет в Китай сою. Судно частично ушло под воду, однако смогло остаться на плаву.

Фото сделали очевидцы, и оно сразу появилось в социальных сетях. Как сообщили в погрануправлении Амурской области, в данный момент баржа находится на китайской стороне реки.

«Это китайская баржа, более того, она сейчас находится на сопредельной территории. Мы просто ведем наблюдение, и все. Она не затонула, а потихоньку плывет к соседнему берегу», – прокомментировали в ведомстве.

В соцсетях люди предположили, что причиной происшествия стал перегруз судна.