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4ноября
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сегодня, 15:45 2

Происшествие на Амуре: частично ушла под воду баржа, перевозившая из Приамурья сою

Происшествие на Амуре: частично ушла под воду баржа, перевозившая из Приамурья сою
Фото: instagram.com/skaner28/

На реке Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ случилось происшествие с баржей, которая везет в Китай сою. Судно частично ушло под воду, однако смогло остаться на плаву.

Фото сделали очевидцы, и оно сразу появилось в социальных сетях. Как сообщили в погрануправлении Амурской области, в данный момент баржа находится на китайской стороне реки.

«Это китайская баржа, более того, она сейчас находится на сопредельной территории. Мы просто ведем наблюдение, и все. Она не затонула, а потихоньку плывет к соседнему берегу», – прокомментировали в ведомстве.

В соцсетях люди предположили, что причиной происшествия стал перегруз судна.

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#Китай #происшествия #торговля #транспорт

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Комментарии
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  • lyudmilazhurkov

    lyudmilazhurkov
    1 час назад

    Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    9 минут назад

    Видел сегодня эту баржу на набережной. Не понял произошедшее, думал она понемногу движется. Жаль, что возникла такая проблема.

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