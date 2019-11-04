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4ноября
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сегодня, 14:50 0

Опасная дорога: как жители Зейского района рискуют, чтобы добраться домой

Опасная дорога: как жители Зейского района рискуют, чтобы добраться домой
Фото: instagram.com/zvportal/

Во время осеннего и весеннего перепутья многие поселки Зейского района сталкиваются с проблемой изоляции от «большой земли», когда водный транспорт уже не ходит, а переправ из-за неустановившегося льда еще нет. Поэтому жители, порой рискуя жизнью, пересекают водные артерии.

Местное издание «Зейские вести сегодня» опубликовало на своей странице в социальной сети видео, как мужчины своими силами обустраивают переправу через реку Гилюй. Лед там еще не встал, и отчетливо видны незамерзшие участки с водой.

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Опасная дорога домой, так можно назвать сегодняшние фото- и видеоматериал. ⠀ @fominoosya прокомментировала видео: "Переправа через реку Гилюй. Муж возвращается с работы домой". ⠀ Ребята переночевали у реки, на которой еще не установился лед, а утром, соорудив переправу, перебрались пешим ходом на другой берег. Для чего такое геройство? Просто у мужчин короткий межвахтовый отпуск, а поэтому дорог каждый день. А как вы поступили бы в подобной ситуации? ⠀ Во время осеннего и весеннего перепутья многие поселки Зейского района остаются отрезанными от "большой земли". Возможно и вы живете там, "куда не летают самолеты и не ходят поезда"? ⠀ Любовь Чернова прислала фото, на которых запечатлен лесовоз, сошедший с дороги неподалеку от Юбилейного. Судя по всему, пострадавших нет, кроме тяжеловоза, не удержавшегося на трассе. Будьте осторожны на дорогах. Берегите себя. #зейскийвестник #зейскиевестисегодня #zvportal #звестник #звсегодня #зейскийрайон_дороги #гилюйпереправа #юбилейный_трасса

Публикация от Зейский вестник (@zvportal)

«Вот так своими силами. Лед еще не особо толстый, и майны открытие. Мы все это выстроили, а его – тю и сорвало. Главное, домой успеть перебраться», – комментирует автор видео.

«Ребята переночевали у реки, на которой еще не установился лед, а утром, соорудив переправу, перебрались пешим ходом на другой берег. Для чего такое геройство? Просто у мужчин короткий межвахтовый отпуск, а поэтому дорог каждый день», – объяснила супруга амурчанина.

Еще одна местная жительница прислала в редакцию фото, на которых запечатлен лесовоз, сошедший с дороги неподалеку от Юбилейного.

Опубликованные фото и видеоматериалы в редакции назвали «опасная дорога домой».

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#транспорт

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