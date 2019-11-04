Опасная дорога: как жители Зейского района рискуют, чтобы добраться домой
Во время осеннего и весеннего перепутья многие поселки Зейского района сталкиваются с проблемой изоляции от «большой земли», когда водный транспорт уже не ходит, а переправ из-за неустановившегося льда еще нет. Поэтому жители, порой рискуя жизнью, пересекают водные артерии.
Местное издание «Зейские вести сегодня» опубликовало на своей странице в социальной сети видео, как мужчины своими силами обустраивают переправу через реку Гилюй. Лед там еще не встал, и отчетливо видны незамерзшие участки с водой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Опасная дорога домой, так можно назвать сегодняшние фото- и видеоматериал. ⠀ @fominoosya прокомментировала видео: "Переправа через реку Гилюй. Муж возвращается с работы домой". ⠀ Ребята переночевали у реки, на которой еще не установился лед, а утром, соорудив переправу, перебрались пешим ходом на другой берег. Для чего такое геройство? Просто у мужчин короткий межвахтовый отпуск, а поэтому дорог каждый день. А как вы поступили бы в подобной ситуации? ⠀ Во время осеннего и весеннего перепутья многие поселки Зейского района остаются отрезанными от "большой земли". Возможно и вы живете там, "куда не летают самолеты и не ходят поезда"? ⠀ Любовь Чернова прислала фото, на которых запечатлен лесовоз, сошедший с дороги неподалеку от Юбилейного. Судя по всему, пострадавших нет, кроме тяжеловоза, не удержавшегося на трассе. Будьте осторожны на дорогах. Берегите себя. #зейскийвестник #зейскиевестисегодня #zvportal #звестник #звсегодня #зейскийрайон_дороги #гилюйпереправа #юбилейный_трасса
«Вот так своими силами. Лед еще не особо толстый, и майны открытие. Мы все это выстроили, а его – тю и сорвало. Главное, домой успеть перебраться», – комментирует автор видео.
«Ребята переночевали у реки, на которой еще не установился лед, а утром, соорудив переправу, перебрались пешим ходом на другой берег. Для чего такое геройство? Просто у мужчин короткий межвахтовый отпуск, а поэтому дорог каждый день», – объяснила супруга амурчанина.
Еще одна местная жительница прислала в редакцию фото, на которых запечатлен лесовоз, сошедший с дороги неподалеку от Юбилейного.
Опубликованные фото и видеоматериалы в редакции назвали «опасная дорога домой».
Просмотров всего: 87