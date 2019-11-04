В Благовещенске открылась библиотека будущего

Фото: Управление культуры администрации г. Благовещенска

Виртуальная библиореальность настала в благовещенской библиотеке имени Чехова. Залы модернизировали в течение четырёх месяцев на средства, выделенные в рамках национального проекта «Культура». Всего было использовано 5 миллионов рублей.

Модельная библиотека имени Чехова — это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии. Всем этим требованиям теперь отвечает обновлённая библиотека имени Чехова. Сделать её модельной решили потому, что она победила в конкурсе проектов и стала единственной в Амурской области, которая получила средства на создание необходимой современной базы в рамках национального проекта «Культура».

Здесь покрасили стены, реконструировали крыльцо, установили новые кондиционеры, сделали систему видеонаблюдения и оборудовали уголок для комфортного пребывания читателей.

В библиотеке установили современную компьютерную технику, 3D-принтер, электронное музыкальное фортепиано, систему виртуальной реальности, акустическую систему, виниловый проигрыватель с пластинками современных исполнителей.

В первой модельной библиотеке региона пополнен книжный фонд – на более чем 2000 литературных новинок отечественных и зарубежных авторов.

«Сначала проводился опрос читателей и аудитории соцсетей, чтобы узнать запрос. У нас была обновлена подписка на популярный среди читателей электронный ресурс “ЛитРес” – тоже важный технический момент, ведь многие любят сегодня читать в смартфоне», – пояснила начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

Сегодня «чеховку» посещают более 6 тысяч человек. И за последнее время библиотекари отмечают, что больше приходит молодежи.

«Моделируемое пространство позволяет выделить и тихую, и активную зону. Очень удобная навигация в библиотеке. Читатель может сам себя обслужить. От библиотекаря он может получить дополнительную консультацию, какую книгу еще почитать. Есть комната коворкинга, и большой зал для ста человек. Есть возможность заниматься с использованием наушников. Дальнейшая трансформация будет происходить с использованием читательского ресурса. Есть волонтеры, которые готовы помочь использовать полученное высокотехнологичное оборудование, или расписать стены, подготовить новые проекты с использованием пространства», – рассказала Виктория Хопатько.

Библиотека открылась 31 октября в рамках Благовещенского профессионального конвента «Погружение», а вечером молодежь пригласили на большую праздничную программу. В секторе Homo Ludens гости поиграли в Sony PlayStation и Sega, в напольный футбол и другие игры. В Homo Sapiens были интеллектуальные игры: квиз и нескучные лекции. Третий блок вечера Homo Creatix был предназначен для увлечённых творчеством. Участникам мастер-класса по декоративно-прикладному искусству предложили создать необычную брошь.

Неформальную часть вечера продолжил «квартирник» с музыкантами города. В кульминации вечера выступил лидер группы «Блокада сердца» Александр Худеев. В завершение праздника прошел большой розыгрыш призов от социальных партнеров.

В следующем году запланировано оснащение библиотеки в Ивановском районе и библиотеки искусств в городе Благовещенске. Первую осовременят за 10 миллионов рублей, вторую за 5 миллионов. Их приведут в порядок в соответствии со стандартами модельных библиотек.

Приамурье вошло в топ-10 регионов-лидеров по развитию культуры, отметил в своём отчёте за год губернатор Амурской области Василий Орлов. С этого года в регионе реализуется национальный проект «Культура». В ходе него власти выделят деньги единственному в области колледжу культуры и детским школам искусств на покупку музыкальных инструментов и обновление материально-технической базы. На это региональный бюджет получит субсидию от российского министерства культуры в размере более 32 миллионов рублей. Укрепить материально-техническую базу учреждений культуры благодаря выделенным средствам удастся в 17 муниципальных образованиях Приамурья.

Оснащение учреждений культуры современным оборудованием стал возможен благодаря социально-экономической политике, проводимой полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым по поручению Владимира Путина.