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Амурчане могут теперь получить в Хэйхэ льготный кредит на покупку жилья

Амурчане могут теперь получить в Хэйхэ льготный кредит на покупку жилья

Власти Хэйхэ начали предоставлять льготы российским гражданам для покупки жилья. С 10 октября иностранцы, а также жители Гонконга и Макао могут получить из муниципального фонда жилищных накоплений кредит на льготных условиях.

О новшествах рассказало местное Хэйлунцзянское телевидение, сообщает biang.ru. Правда, телеканал не привел детали условия получения кредита, но показал преподавателя изобразительных искусств Хэйхэского университета из России по имени Олег. Мужчина, который преподает в Хэйхэ масляную живопись, пришел в одно из отделений администрации города, где физическим лицам предоставляют государственные услуги, чтобы узнать об условиях получения кредита для иностранцев.

«Я живу в Хэйхэ уже 7 лет. Мне очень нравится, что правительство города ввело такую политику в отношении иностранцев. Это предоставляет нам новые перспективы для развития. Я обязательно расскажу об этом друзьям и близким», – заявил россиянин.

В восточной и центральной части Хэйхэ гражданами РФ за последние 5 лет куплено около 200 квартир. На данный момент средняя стоимость квадратного метра в среднем по Хэйхэ уже превысила 5 000 юаней – это примерно 50 тысяч рублей.

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#Китай #экономика

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Амурчане могут получить в Хэйхэ льготный кредит на покупку жилья
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