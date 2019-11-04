Детский театр Приамурья стал победителем на международном конкурсе-фестивале

Образцовый детский театр «Фантазеры» стал лауреатом I степени проходившего в Москве 10 международного конкурса-фестиваля сценического и художественного искусства «Радость планеты». Награду они получили в номинации «Театральное творчество. Поэтический театр».

Ребята показали фрагменты из спектакля «Василий Тёркин», который был поставлен в Благовещенске в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства.

Также коллектив получил грант в размере 15 тысяч рублей на участие в мероприятиях фестивального объединения «Радость планеты».

Руководитель театра «Фантазёры» Ольга Васенина награждена дипломом «Лучший педагог-руководитель».

Танцевальный номер из спектакля «Василий Тёркин» был по достоинству оценён жюри, и за его исполнение «Фантазёры» получили ещё одну награду — звание лауреата I степени IV Всероссийского конкурса хореографического искусства «С пятки на носок», сообщает пресс-служба городской администрации.