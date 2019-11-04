Африка, невесты и клоуны: в Благовещенске выступил «Тодес» (видео)

Стиляги, кабаре, индийский факир, африканские танцы и даже свадьба — это и многое другое можно было увидеть в новой программе Театра танца Аллы Духовой Todes. В Благовещенске коллектив побывал с шоу «#Продолжение».

Похоже, в этом спектакле задачей сценаристов было удивлять зрителя номер за номером, потому что они не просто не были связаны друг с другом — каждый последующий был самой смелой противоположностью друг другу.

Жаркие африканские номера с почти фигуристской хореографией сменялись славянскими хороводами с прыжками через невидимый костер с идеальной растяжкой в полете. После — яркий пинап и кабаре с зажигательным ведущим, а потом — ледяной лирический контемп про неразделенную любовь.

«Тодес» вот уже 30 с лишним лет знает, как удивить своих зрителей, а они — самые искушенные. Большая часть зала – всегда танцоры и хореографы. Непременное «браво» от них — высокая оценка творческих находок и новых смыслов. А они были в каждом номере. Это змея, заманивающая в гипнотическом танце своего укротителя в его же клетку, удивительный танец неведомого народа, вводящий в некий транс или борьба на простынях, где любовь и противостояние, и снова любовь. Танцоры — ртуть, точные движения, мощные эмоции, как при этом носочком каждый раз успевать подхватывать край простыни, непонятно, но она летает снова и снова.

Танцы «Тодес» — это провокация. Чего стоят белоснежные манишки, надетые на черные соблазнительные бюстье. А некоторые номера и вовсе были откровенны, но они были облечены в такую галантную форму, что это можно считать чистым искусством.

Танец с невестами настроил зал на невероятную романтику, при этом удивительным образом соединил в себе и народные элементы, и контемп. Выплывали барышни в своих зефирных платьях в стиле хороводов «Березки», а уже спустя секунду ловко отжимались от сцены, вспрыгивали, и из-за их белой занавеси с ловкостью иллюзионистов невесть откуда появлялись два жениха.

Огромные овации собрал номер, посвященный Майклу Джексону. Знаменитая музыка, известные танцевальные связки — все это было идеальным.

«Тодес» — это сокровищница талантов, здесь нет ни одного сколько-нибудь похожего друг на друга танцора. Даже прически не повторяются, если приглядеться. И, несмотря на единый стиль и темп, у каждого свой почерк.

Редко кто использует в танце клоунаду, но только не «Тодес». В одном из номеров клоуны мерились размером телефонов, тролля современный мир. Похоже, это была аллюзия на номер Вячеслава Полунина «Асисяй» из 80-х.

Завершил большое двухчасовое выступление патриотический номер со скакалкой на фоне мировых достопримечательностей, а для Благовещенска это уже — ссылка на традиционный финальный номер цирка «Ап!» Амурской областной филармонии, как и трюк с прыжка сесть на шпагат.

«Очень понравилась программа. Всегда у "Тодеса" что-то новенькое. Много идей, умные сюжеты. И порадовало, что некоторые благовещенские танцевальные коллективы тоже показывают нечто похожее», — отметила зрительница Анна.

Это мнение подтвердили и финальные «титры». Лишь несколько танцоров в «Тодесе» из Москвы, в остальном — вся Россия: Ханты-Мансийск, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону и другие города. Теперь, правда, еще и Конго.

Больше фото и видео — в блоге «Культпросвет».