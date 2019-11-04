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Похолодание и сильный ветер: прогноз погоды в Приамурье на 5 ноября

Похолодание и сильный ветер: прогноз погоды в Приамурье на 5 ноября
Фото: instagram.com

Во вторник, 5 ноября, Амурская область окажется на пути смещения снежного циклона. Ожидается снег от слабого до умеренного, в южных районах – местами мокрый снег. Северо-западный ветер в утренние часы и днем будет сильным, порывистым – до 15-20 метров в секунду.

В отдельных районах Приамурья ожидается слабая метель, вероятны небольшие снежные заносы на дорогах, снежный накат. Температура ночью местами по северу – до минус 19 градусов. На юге области столбики термометров опустятся до 3…8 градусов ниже нуля.

Дневные температуры будут колебаться в пределах 2…7 градусов мороза, по крайним северным районам – в пределах минус 10 градусов.

В Благовещенске ночью ожидается снег и мокрый снег. Северо-западный ветер в утренние часы усилится до 12-17 метров в секунду. Ночные температуры опустятся до 3…5 градусов мороза, дневные будут колебаться в пределах 2…4 градусов со знаком минус. Утром также возможен слабый снег. Порывы северо-западного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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