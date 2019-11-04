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Свердловский следственный комитет просит помочь в поиске пропавшей беременной амурчанки

Свердловский следственный комитет просит помочь в поиске пропавшей беременной амурчанки
Фото: sledcomrf.ru

СК РФ по Свердловской области опубликовал обращение амурских коллег с просьбой помочь в поиске жительницы Белогорска, которая пропала в октябре 2018 года. В момент исчезновения женщина была в положении.

В настоящее время в производстве белогорского следственного отдела находится уголовное дело по факту исчезновения Олеси Григорьевны Алафьевой, 25.12.1986 года рождения. Дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, 13 октября 2018 года амурчанка ушла из дома в Белогорске, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 30-35 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые, русые, длиной до плеч. Особые приметы: на верхней губе имеется шрам, также имеется шрам на правой ягодице. На момент исчезновения на ней были красная кожаная куртка, серые брюки и черные кроссовки.

Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины или об обстоятельствах ее исчезновения, сообщить информацию по телефону: 8(41641)2-69-03 либо по линии «02».

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#происшествия

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