Экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко исключили из КПРФ за активность в соцсетях

2 ноября пленум Приморского крайкома КПРФ исключил из партии депутата законодательного собрания региона Андрея Ищенко. «За это проголосовали единогласно, 25 человек»,— сообщил «Коммерсанту» первый секретарь крайкома, глава фракции КПРФ в парламенте Приморья Анатолий Долгачев. По его словам, «Ищенко своими действиями, в частности публикациями в собственном Telegram-канале "Красный губернатор", дискредитировал партию».

Коммунистов особенно возмутили обвинения в том, что решение не выдвигать Ищенко кандидатом от партии на повторных выборах губернатора Приморья в декабре прошлого года было якобы сделано «за 30 сребреников».

Кроме того, Андрей Ищенко опубликовал коллаж по мотивам фильма «Пираты Карибского моря», где рядом с головами повешенных на виселице были подписаны фамилии руководителей краевой организации КПРФ.

«Настроя на исключение не было. Но Ищенко не реагировал на приглашение прийти на заседание пленума и объяснить свою позицию. Он попытался сняться с партийного учета в Приморье и перейти в московскую парторганизацию, но не выполнил необходимые для этого формальности, в частности, не вышел из состава крайкома КПРФ»,– сообщил Долгачев. Он уверен, что «действиями Ищенко кто-то управляет».

«Он год после выборов молчал. А теперь вдруг разразился серией скандальных публикаций. Ищенко используют для дискредитации партии, а взамен он получает преференции как бизнесмен. Его строительная компания "Аврора-Строй", ранее испытывавшая проблемы, в последний год активизировалась – сдает жилые дома и начинает новые стройки», – считает Анатолий Долгачев. Он добавил, что в случае несогласия с решением пленума крайкома об исключении экс-кандидат в губернаторы может обжаловать его «в вышестоящих партийных органах».

Сам депутат заксобрания Приморья, гендиректор компании «Аврора-строй» Андрей Ищенко считает свое исключение из КПРФ незаконным. Он сообщил «Ъ», что еще 1 ноября первичная ячейка в Первомайском районе Владивостока согласовала его перевод на учет в Московскую парторганизацию.

«Если они считают, что исключили меня, пусть считают. Но я не буду оспаривать их решение. Большевик не тот, кто с партбилетом, а у кого огонь в сердце горит»,– заявил Ищенко. Со своими дальнейшими действиями он намерен определиться «после митинга 7 ноября».

Источник в краевой организации КПРФ, пожелавший остаться неназванным, считает, что конфликт между Андреем Ищенко и руководством крайкома партии во многом связан с предстоящими выборами в Госдуму. «Уже началась борьба за право выдвинуться кандидатом от партии»,– сказал коммунист.

Аналогичной точки зрения придерживается замсекретаря краевого отделения «Единой России», глава комитета по регламенту и депутатской этике парламента Приморья Дмитрий Новиков. «В последнее время электоральный вес КПРФ увеличился, соответственно возросла привлекательность этой франшизы накануне выборов в Госдуму и законодательное собрание Приморья [в 2021 году]. Идет борьба за контроль над приморским отделением КПРФ»,— считает единоросс. По его мнению, в планах Андрея Ищенко было смещение Анатолия Долгачева с поста лидера краевой ячейки КПРФ.

«У обоих есть покровители в Москве. У Долгачева — Юрий Афонин [зампредседатель ЦК КПРФ], у Ищенко — Павел Грудинин [кандидат в президенты РФ от компартии на выборах 2018 года]», – сказал Дмитрий Новиков.

Ранее, 21 октября, на заседании комитета, который возглавляет Новиков, рассматривалось дело Андрея Ищенко, который принес извинения за оскорбительные публикации в соцсетях сенатору от Приморья Людмиле Талабаевой, а также ряду депутатов краевого и муниципального уровня. В своем Telegram-канале и соцсетях Андрей Ищенко публикует неоднозначные сообщения по разным поводам: например, обращения к президенту США Дональду Трампу по поводу якобы имеющегося заболевания его супруги.

В записанном ролике он называет американского президента братом и другом, уверяет, что его супруге дают яд и он знает, кто именно. Политик просит Трампа найти его как можно быстрее, потому что он знает, как справиться с ее якобы болезнью.

Политолог Павел Наливайко полагает, что Ищенко допустил ошибку, развернув осенью текущего года в соцсетях и в собственном Telegram-канале «чрезмерную активность». «Он испортил отношения со многими представителями приморской элиты, товарищами по партии, и стал токсичным персонажем»,– считает эксперт. Политолог назвал исключение Андрея Ищенко из КПРФ элементом «внутрипартийной борьбы» и попыткой нивелировать репутационный ущерб, который нанес парторганизации экс-кандидат в главы края своими публикациями.

В настоящее время никакие записи в Telegram-канале Ищенко не отображаются.