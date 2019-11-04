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Экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко исключили из КПРФ за активность в соцсетях

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко исключили из КПРФ за активность в соцсетях
Фото: PrimaMedia

Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, едва не победивший во втором туре выборов в сентябре 2018 года, исключен из КПРФ. Его обвинили в дискредитации партии из-за публикаций в соцсетях.

2 ноября пленум Приморского крайкома КПРФ исключил из партии депутата законодательного собрания региона Андрея Ищенко. «За это проголосовали единогласно, 25 человек»,— сообщил «Коммерсанту» первый секретарь крайкома, глава фракции КПРФ в парламенте Приморья Анатолий Долгачев. По его словам, «Ищенко своими действиями, в частности публикациями в собственном Telegram-канале "Красный губернатор", дискредитировал партию».

Коммунистов особенно возмутили обвинения в том, что решение не выдвигать Ищенко кандидатом от партии на повторных выборах губернатора Приморья в декабре прошлого года было якобы сделано «за 30 сребреников».

Кроме того, Андрей Ищенко опубликовал коллаж по мотивам фильма «Пираты Карибского моря», где рядом с головами повешенных на виселице были подписаны фамилии руководителей краевой организации КПРФ.

«Настроя на исключение не было. Но Ищенко не реагировал на приглашение прийти на заседание пленума и объяснить свою позицию. Он попытался сняться с партийного учета в Приморье и перейти в московскую парторганизацию, но не выполнил необходимые для этого формальности, в частности, не вышел из состава крайкома КПРФ»,– сообщил Долгачев. Он уверен, что «действиями Ищенко кто-то управляет».

«Он год после выборов молчал. А теперь вдруг разразился серией скандальных публикаций. Ищенко используют для дискредитации партии, а взамен он получает преференции как бизнесмен. Его строительная компания "Аврора-Строй", ранее испытывавшая проблемы, в последний год активизировалась – сдает жилые дома и начинает новые стройки», – считает Анатолий Долгачев. Он добавил, что в случае несогласия с решением пленума крайкома об исключении экс-кандидат в губернаторы может обжаловать его «в вышестоящих партийных органах».

Сам депутат заксобрания Приморья, гендиректор компании «Аврора-строй» Андрей Ищенко считает свое исключение из КПРФ незаконным. Он сообщил «Ъ», что еще 1 ноября первичная ячейка в Первомайском районе Владивостока согласовала его перевод на учет в Московскую парторганизацию.

«Если они считают, что исключили меня, пусть считают. Но я не буду оспаривать их решение. Большевик не тот, кто с партбилетом, а у кого огонь в сердце горит»,– заявил Ищенко. Со своими дальнейшими действиями он намерен определиться «после митинга 7 ноября».

Источник в краевой организации КПРФ, пожелавший остаться неназванным, считает, что конфликт между Андреем Ищенко и руководством крайкома партии во многом связан с предстоящими выборами в Госдуму. «Уже началась борьба за право выдвинуться кандидатом от партии»,– сказал коммунист.

Аналогичной точки зрения придерживается замсекретаря краевого отделения «Единой России», глава комитета по регламенту и депутатской этике парламента Приморья Дмитрий Новиков. «В последнее время электоральный вес КПРФ увеличился, соответственно возросла привлекательность этой франшизы накануне выборов в Госдуму и законодательное собрание Приморья [в 2021 году]. Идет борьба за контроль над приморским отделением КПРФ»,— считает единоросс. По его мнению, в планах Андрея Ищенко было смещение Анатолия Долгачева с поста лидера краевой ячейки КПРФ.

«У обоих есть покровители в Москве. У Долгачева — Юрий Афонин [зампредседатель ЦК КПРФ], у Ищенко — Павел Грудинин [кандидат в президенты РФ от компартии на выборах 2018 года]», – сказал Дмитрий Новиков.

Ранее, 21 октября, на заседании комитета, который возглавляет Новиков, рассматривалось дело Андрея Ищенко, который принес извинения за оскорбительные публикации в соцсетях сенатору от Приморья Людмиле Талабаевой, а также ряду депутатов краевого и муниципального уровня. В своем Telegram-канале и соцсетях Андрей Ищенко публикует неоднозначные сообщения по разным поводам: например, обращения к президенту США Дональду Трампу по поводу якобы имеющегося заболевания его супруги.

В записанном ролике он называет американского президента братом и другом, уверяет, что его супруге дают яд и он знает, кто именно. Политик просит Трампа найти его как можно быстрее, потому что он знает, как справиться с ее якобы болезнью.

Политолог Павел Наливайко полагает, что Ищенко допустил ошибку, развернув осенью текущего года в соцсетях и в собственном Telegram-канале «чрезмерную активность». «Он испортил отношения со многими представителями приморской элиты, товарищами по партии, и стал токсичным персонажем»,– считает эксперт. Политолог назвал исключение Андрея Ищенко из КПРФ элементом «внутрипартийной борьбы» и попыткой нивелировать репутационный ущерб, который нанес парторганизации экс-кандидат в главы края своими публикациями.

В настоящее время никакие записи в Telegram-канале Ищенко не отображаются.

Просмотров всего: 424

#выборы #Дальний Восток #партии

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Циклонов

    Циклонов
    2 часа назад

    красные опозорились по полной

  • Циклонов

    Циклонов
    2 часа назад

    вот почему нельзя голосовать за КПРФ-у них там 37 год

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Циклонов

    красные опозорились по полной



    Зато у жёлто-голубых теперь есть ещё один повод позлорадствовать.

    Только ведь забывают, что и сами продались за 30 сребреников за два кожаных кресла!

    Ищенко молодец!



    «Если они считают, что исключили меня, пусть считают. Но я не буду оспаривать их решение. Большевик не тот, кто с партбилетом, а у кого огонь в сердце горит»,– заявил Ищенко.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Циклоновкрасные опозорились по полной


    В чем и перед кем? Все ботаешь в халявах? Бот на халяву всегда горазд

  • OT

    OT
    2 часа назад

    От едросов теперь ждем компроматов, ботов и прочих испражнений

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Ищенко молодец!



    «Если они считают, что исключили меня, пусть считают. Но я не буду оспаривать их решение. Большевик не тот, кто с партбилетом, а у кого огонь в сердце горит»,– заявил Ищенко.





    Почему - то, едрос Новиков скромно умолчал про свою крышу московскую. Зато про других всё знает)))

    А остальные, видимо легли под коня и его покровителей.

  • full

    full
    2 часа назад

    Можно подумать, что без его публикаций продажность коммунистов Приморья осталась бы незамеченной. А как тогда объяснить, что победитель промежуточного тура голосования не участвует в финале?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    OT

    Циклонов

    красные опозорились по полной



    В чем и перед кем? Все ботаешь в халявах? Бот на халяву всегда горазд



    Опозорились приморские коммуняки гораздо раньше, на выборах, когда против Кожемяки слились.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    full

    Можно подумать, что без его публикаций продажность коммунистов Приморья осталась бы незамеченной. А как тогда объяснить, что победитель промежуточного тура голосования не участвует в финале?



    Компартия - это партия организатор действий, а не тряпка для чьего-либо своеволия.

    Ну а в остальном партийная ячейко давно изначально излагала свое отношение к Ищенко. Этого мало? Или это не понятно? Все остальное только мнимость под впечатлением действий Ищенко.

  • Циклонов

    Циклонов
    1 час назад

    сначала выдвинули-потом задвинули-вот и вся КПРФ-капиталистическая партия РФ

  • OT

    OT
    1 час назад

    ay

    OT

    Циклонов

    красные опозорились по полной



    В чем и перед кем? Все ботаешь в халявах? Бот на халяву всегда горазд



    Опозорились приморские коммуняки гораздо раньше, на выборах, когда против Кожемяки слились.



    Да в чем-же опозорились? Вот как попугаи понятия нет, а слово высвистывают. Прежде чем свистеть без сознания надо подумать что именно позор. Организаторскаий подход? Но с чего он позором может быть?

    Вы знаете тактику и стратегию партии? Незнаете. А что тогда позором-то именовали? Собственно себя оригинально лайкнули? Перед кем?

  • Циклонов

    Циклонов
    1 час назад

    ОТ-почему вы исключили из партии Горянского?почему от вас депутаты бегут?

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Красный значит вонючий.

    Я же не открыл Америку, да?

  • ay

    ay
    1 час назад

    OT
    ay

    OT

    Циклонов

    красные опозорились по полной



    В чем и перед кем? Все ботаешь в халявах? Бот на халяву всегда горазд



    Опозорились приморские коммуняки гораздо раньше, на выборах, когда против Кожемяки слились.



    Да в чем-же опозорились? Вот как попугаи понятия нет, а слово высвистывают. Прежде чем свистеть без сознания надо подумать что именно позор. Организаторскаий подход? Но с чего он позором может быть?

    Вы знаете тактику и стратегию партии? Незнаете. А что тогда позором-то именовали? Собственно себя оригинально лайкнули? Перед кем?


    Элементарно, Ватсон. Где в последнем туре кандидат от коммуняк? В рифму продолжить? Не нужно приписывать современным КПРФ-овцам остроту ума и задор Ленина. Ничто им не надо, особенно Зюгу. Партия превратилась в болото для ностальгирующих по элементарной социальной справедливости. Ну и молодежь под те же принципы гребут. А где борьба? О которой постоянно вёл речь Ильич? А нету нифига. КпрФ - партия-свисток. От чайника.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Циклонов

    ОТ-почему вы исключили из партии Горянского?почему от вас депутаты бегут?



    Никто никого не исключал. Сами решают что им и как поступать. В партии надо быть одним единым организмом. Не хочешь быть таковым, значит не сознаешь сути этого единства или не приемлешь . Значит ты слаб для партии и это твое решение, а партия может только как судья вынести решение.. Вот и все. И конечно если ты оборотень и видишь выгоду, но тебя исключают, то ты не согласен с решением партии будешь. А как-же выгоду терять оборотню не хочется. Но он найдет себе другую партию. Это уж речь о безыдейных. В едро таких сборище полное и там не друзья друг другу т.е. не идейно близкие, монетарно по сребренникам кучкуются и этим друг друга оценивают для сближений как в волчьей стае каждый свое место находит

  • OT

    OT
    1 час назад

    Вообще кто с уверенностью скажет, что народ созрел для полной и самоотверженной поддержки КПРФ?

    Я так не скажу и именно через это воспринимаю все происходящее с такими как Ищенко и прочее. На голову КПРФ начнут лить грязь и кто поддерживает КПРФ может вдруг изменить отношение к этой партии. Вот так.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    В настоящее время никакие записи в Telegram-канале Ищенко не отображаются.



    Отображаются. Но, похоже, канал здорово подчищен. Дата создания - 11 октября, последняя запись - 14 октября

  • OT

    OT
    1 час назад

    ay

    OT

    ay

    OT

    Циклонов

    красные опозорились по полной



    В чем и перед кем? Все ботаешь в халявах? Бот на халяву всегда горазд



    Опозорились приморские коммуняки гораздо раньше, на выборах, когда против Кожемяки слились.



    Да в чем-же опозорились? Вот как попугаи понятия нет, а слово высвистывают. Прежде чем свистеть без сознания надо подумать что именно позор. Организаторскаий подход? Но с чего он позором может быть?

    Вы знаете тактику и стратегию партии? Незнаете. А что тогда позором-то именовали? Собственно себя оригинально лайкнули? Перед кем?



    Элементарно, Ватсон. Где в последнем туре кандидат от коммуняк? В рифму продолжить? Не нужно приписывать современным КПРФ-овцам остроту ума и задор Ленина. Ничто им не надо, особенно Зюгу. Партия превратилась в болото для ностальгирующих по элементарной социальной справедливости. Ну и молодежь под те же принципы гребут. А где борьба? О которой постоянно вёл речь Ильич? А нету нифига. КпрФ - партия-свисток. От чайника.


    Понятно только одно, что ты свистун ни к какой парьтии не приспособишься сам. Тебя надо просто вправлять насильно в общественные интересы. Ну тут без тебя обойдутся. А ботом тоже быть надоест, если бесплатно

  • ay

    ay
    58 минут назад



    Вы знаете тактику и стратегию партии? Незнаете. А что тогда позором-то именовали? Собственно себя оригинально лайкнули? Перед кем?



    Это здорово! Это феерично просто! Одни свои просчёты обьявляют гениальными многоходов-очками, другие... другие свои просё.. просчёты - списывают на "стратегию" и "тактику" политической борьбы. Оценивать нужно про результату. Результат где? У "белых" результат виден - сотня долларовых миллиардеров в списке Форбс. А у "красных" что? Голый зад, как и раньше. И говорильня одна.

  • ay

    ay
    54 минуты назад

    OT

    ay

    OT

    ay

    OT

    Циклонов

    красные опозорились по полной



    В чем и перед кем? Все ботаешь в халявах? Бот на халяву всегда горазд



    Опозорились приморские коммуняки гораздо раньше, на выборах, когда против Кожемяки слились.



    Да в чем-же опозорились? Вот как попугаи понятия нет, а слово высвистывают. Прежде чем свистеть без сознания надо подумать что именно позор. Организаторскаий подход? Но с чего он позором может быть?

    Вы знаете тактику и стратегию партии? Незнаете. А что тогда позором-то именовали? Собственно себя оригинально лайкнули? Перед кем?



    Элементарно, Ватсон. Где в последнем туре кандидат от коммуняк? В рифму продолжить? Не нужно приписывать современным КПРФ-овцам остроту ума и задор Ленина. Ничто им не надо, особенно Зюгу. Партия превратилась в болото для ностальгирующих по элементарной социальной справедливости. Ну и молодежь под те же принципы гребут. А где борьба? О которой постоянно вёл речь Ильич? А нету нифига. КпрФ - партия-свисток. От чайника.


    Понятно только одно, что ты свистун ни к какой парьтии не приспособишься сам. Тебя надо просто вправлять насильно в общественные интересы. Ну тут без тебя обойдутся. А ботом тоже быть надоест, если бесплатно



    Отбитый чтоли? Ботом меня выставлять)) Мне на ваши партии ... чихать с высокой колокольни, мне за державу обидно. В сегодняшнее КПРФ я точно не пойду - такие же лицемеры, как и едросы. "Да мы... да вот... да у нас есть люди... у нас подготовлены решения... нас только к власти не пускают" Угу. И не пустят! И даром там такие не нужны, такие беззубые.

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