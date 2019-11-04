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4ноября
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сегодня, 12:04 0

Полицейские Амурской области получили для работы новые гаджеты

Полицейские Амурской области получили для работы новые гаджеты
Фото: pixabay.com

Начальник амурской полиции Николай Аксёнов проверил работу участковых уполномоченных благовещенской полиции. Он посетил три участковых пункта полиции, расположенных в областном центре, где сотрудники продемонстрировали ему новые планшеты, полученные для работы.

С помощью этих устройств стражи правопорядка могут дистанционно, насколько позволяет сеть покрытия сотовой связи, пользоваться сервисами единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. Например, находясь на улице, оперативно проверить задержанного по различным учетам МВД, решать другие служебные задачи.

Из 195 новых устройств – 51 передано участковым уполномоченным Благовещенска, остальные гаджеты направлены в районы Приамурья.

При это Николай Аксёнов отметил, что новое оборудование хоть и облегчит выполнение многих задач, но все же самое главное в работе полицейских – внимательное и чуткое отношение к гражданам.

Помимо ознакомления с материальным обеспечением сотрудников, начальник регионального ведомства проверил ряд заявлений и обращений амурчан, находящихся в работе участковых уполномоченных полиции, расспросил личный состав об условиях прохождения службы, проблемах, с которыми сталкиваются полицейские в повседневной деятельности.

В ходе работы Николай Аксёнов побеседовал с посетителями участковых пунктов. Среди обратившихся к полицейским за помощью, была благовещенка, которая стала жертвой мошенников. Злоумышленники, воспользовавшись ее паспортом, оформили на имя женщины банковский кредит. Николай Аксёнов потребовал от подчиненных тщательно разобраться в ситуации, дал ряд поручений участковым и руководству городской полиции, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

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#жизнь #технологии

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